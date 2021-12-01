加拿大鹅消费者投诉受阻 店员称大陆门店均不退货

一名消费者在上海购买高端羽绒服品牌加拿大鹅（Canada Goose）发现质量问题前去投诉时遇阻，时隔一个多月仍未得到解决。加拿大鹅相关工作人员并称，该品牌中国大陆门店售卖货品均不得退货，相关话题昨天也登上微博热搜榜。

综合每日经济新闻和新京报贝壳财经报道，上海消费者贾女士10月27日在国金中心商场“加拿大鹅”专门店，购买了一件型号为9512M的羽绒服价格为11400元（人民币，下同，约2446新元）。

据贾女士反映，她回家后发现衣服的商标绣错了，中心太阳处多绣了一根弧线，且缝线粗糙，面料还有刺鼻异味。

贾女士说，她在当天付款前，店员对于购买的商品不能退款退货等没有任何告知。但刷完信用卡后，店员递来一张抬头为《更换条款》的单子，要求签名。

据报道，这份《更换条款》上写明：除非相关法律另有规定，所有中国大陆地区专门店售卖的货品均不得退货。

“如果不签名，就不能拿衣服。”贾女士表示，因此她只能在这份条款上签了字。

贾女士发现衣服问题后，隔日向国金中心“加拿大鹅”门店店长投诉，同时拨打了加拿大鹅客服热线。但店长称，没有权力退货，需要总公司层面来解决，并称公司已经向市场监管局方面提供了这件衣服的报关单和合格的检测报告。要求其提供给公司衣服不合格的检测报告，才可以退货。

贾女士11月14日又撰写了一份邮件，并将衣服的细节照片等凭证一同通过邮件附件的形式，发给加拿大鹅的检测中心邮箱。但总公司却在回信中告知，加拿大鹅方面不再通过照片提供产品认证。

针对贾女士的遭遇，国金中心“加拿大鹅”门店店员受询时说，门店只有销售权，产品问题需要直接找总公司来沟通。但被问到总公司地址和联系方式，店员却称“不能提供”。

“加拿大鹅”客服热线一名工作人员受询时表示，此事在记录后反馈，会与门店协调此事，给消费者一个答复。

对于不可退货一事，加拿大鹅北京三里屯店门店工作人员受访时表示，正常实体店铺出售货品不能退，因为顾客是看到实物购买的，所以不能退，14天之内可以换货一次。店员表示，线上比如淘宝店看不到货，可以7天无理由退货。

重庆IFS快闪店工作人员受访时也说，所有中国大陆地区专门店售卖的货品均不得退货是中国区通用的条款。

中国国家企业信用信息公示系统公示信息显示，上海市黄浦区市场监督管理局今年6月对加拿大鹅当地经营公司因涉嫌在广告中误导消费者被处予45万元人民币（9万3732新元）罚款，并要求其“停止发布违法广告”“在相应范围内消除影响”。

中国国务院旗下的《经济日报》今年9月对此发表评论指出，“加拿大鹅可能没有认真学习过中国的广告法，也忽略了中国市场的变化”，“外国的月亮没有更圆，外国的羽绒服也没有更暖”。