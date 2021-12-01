俄总统普京称西方对中国制裁毫无根据

俄罗斯总统普京昨天（11月30日）说，西方对中国的各种制裁和限制措施完全没有根据，并与国际法准则相悖。他还说，俄罗斯在对华关系上不会以第三国利益为指导，并称自己计划出席2022年北京冬奥会开幕式。

综合俄新社、塔斯社报道，普京在俄外贸银行以线上方式举办的“俄罗斯在召唤”年度国际投资论坛上说，西方针对中国的行动有时让人难以理解，“他们从2000年开始就用中国来吓唬我。自那之后，这些吓唬我的人自己开始害怕了，开始改变他们的对华政策。”在他看来，西方针对中国的各种制裁和限制措施完全没有依据，还违反了国际法准则。

普京补充道，美国、英国和澳大利亚组成的三方安全联盟(AUKUS)就是西方对中国采取行动的一个例子。他认为，此举并不会使地区局势得到改善，相反只会加剧局势更加紧张。

针对中国的一带一路倡议，莫斯科支持北京在一带一路项目上的努力。普京说，俄罗斯与中国在该框架下有许多合作，包括双方在第三国的工作。这些工作已在进行中，有可能继续扩大，因为两国有几近相同的立场和原则。

在对华关系上，普京说，俄罗斯不会以第三国的利益为指导，无论过去还是未来，俄罗斯只以俄罗斯人民和国家的利益为指导。他表示，俄罗斯尊重国际伙伴的利益，并珍视对方以相同的态度来对待自己，“中国就是以同样的方式对待我们的。”

普京也说，俄罗斯并不担心中国军力的增长，中国有权利根据国情制定自己的国防政策，以保障人民和国家安全。

他还说，俄罗斯对俄中关系的发展水平感到满意，并计划进一步推进发展，他认为俄中两国关系“可以更深远、更富有内涵，并对中国人民和俄罗斯人民产生更积极影响。”

另外，普京还向与会者表示，他计划出席2022年北京冬奥会开幕式。