立陶宛女议员贴蔡英文合影：都是被北京制裁女性

立陶宛国会议员上周日抵达台湾将参加本周在台北举行的“2021年开放国会论坛”，被中国大陆列入黑名单的女议员萨卡利埃内（Dovilė Šakalienė）今天在推特贴出与台湾总统蔡英文合影，称“我们都是因为热爱自由和挺身对抗共产主义，而遭到中华人民共和国制裁的女性”。

萨卡利埃内还说，自己送给蔡英文的礼物是立陶宛艺术家所创作的“团结之树”。她非常荣幸能够成为波罗的海三小国代表团的一员。她在推文中标注立陶宛、台湾、一颗爱心等图案，以及“被中华人民共和国列入黑名单”（#BlacklistedByPRC）。

根据此前报道，过去多次发文挺台的萨卡利埃内抵台后曾受访表示，对于被中国大陆列入黑名单，她觉得很荣幸，议员团成员还自嘲，在这趟出访行程后，也许会有更多人被列入黑名单。

今年3月底，北京将萨卡利埃内、德国学者郑国恩等十人列入制裁名单，以反击欧盟制裁四名新疆官员和一个实体——这也是欧盟自1989年以来，首次针对中国大陆实施制裁。

台湾今年8月宣布其在维尔纽斯办事处将更名为“驻立陶宛台湾代表处”之后，中国大陆和立陶宛之间的关系恶化，北京要求立陶宛撤回其大使，并召回驻立陶宛大使，还在上周宣布与立陶宛的外交关系降为代办。

中国在召回驻立陶宛大使后，萨卡利埃内曾发文说：“对于决定让台湾在维尔纽斯开设代表处，我们‘不’感到抱歉。”