港大研究团队成功分离及培养奥密克戎变异株

香港大学微生物学系研究团队昨天（11月30日）宣布成功从临床标本中分离出冠病变异病毒奥密克戎毒株。

据《星岛日报》报道，港大表示，团队于上个月29日成功分离了变种病毒毒株，距离香港在本月25日出现奥密克戎变种冠病病毒输入两个病例仅仅四天，距离世界卫生组织从南非收到变种病毒的报告也只有五天。这是亚洲首个研究团队成功分离和培养奥密克戎毒株，分离出来的毒株将可用于开发和生产灭活全病毒疫苗。

港大表示，该毒株的分离和培养都是在香港大学生物安全三级实验室（P3 laboratory）严格按照操作规范下进行，研究团队正在对该病毒株进行进一步的分离与培养，以得到更大量的毒株用于后续实验。培养出来的病毒将用于动物模型，以评估其传播性、免疫逃逸性和致病性。团队也在积极探讨合作开发和生产灭活全病毒疫苗的各种可能。

这项研究的负责人香港大学医学院微生物系讲座教授袁国勇说，“我们立刻认识到奥密克戎变异株有很强的潜在威胁性，分离该毒株是展开紧急研究的第一步。”

南非上月9日首次从病例样本中检测到一种冠病病毒B.1.1.529变异株，世界卫生组织11月26日将其定义为第五种“关切变异株”，取名希腊字母O（Omicron, 音“奥密克戎”）变异株。截至11月30日，南非、以色列、比利时、意大利、英国、奥地利、日本、新加坡和香港等，已监测到该变异株的输入。