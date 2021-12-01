中国上月财新制造业PMI跌至49.9

受疫情反弹、内外需疲弱等因素影响，今天公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.9，较10月下降0.7个百分点，继8月之后再次位于荣枯线以下，反映制造业修复进程放缓。

根据财新网报道，这一走势与中国国家统计局PMI相悖。统计局公布的11月制造业PMI录得50.1，较10月上升0.9个百分点，结束了连续两个月的收缩态势，重回扩张区间。

与10月制造业需求强、供给弱相反，11月制造业供给明显恢复，但需求疲弱。由于供给约束减轻，尤其是电力短缺有所缓解，制造业生产指数重回荣枯线以上，结束了连续三个月的收缩。

不过，顾客需求低迷，成本上扬，部分企业用电依然受限，拖累了制造业生产整体增速。需求方面则略显低迷，新冠疫情反弹叠加产品价格上涨，对需求形成抑制，11月新订单指数由扩张区间落入收缩区间。

外需方面，新出口订单指数连续四个月落入收缩区间，但收缩率为四个月来最弱。企业反映外需减弱的原因是疫情持续，产品运输遇到困难。

生产虽有恢复，但需求疲弱、成本压力导致企业收缩用工。11月就业指数连续四个月低于荣枯线，并且收缩程度较10月有所恶化，其中消费品生产企业就业收缩尤为明显。

大宗商品保供稳价措施成效初显，通胀压力得到部分缓解。10月制造业购进价格指数曾急剧上扬，11月涨幅大幅收窄。受调查企业表示，钢铁价格降幅较为明显，但化工原材料和电子品价格依然高企，运费亦未见明显下调。与成本端价格变化一致，出厂价格指数也明显下降。不过，两个价格指数仍扩张区间，通胀压力不容低估。

受访企业反映供货商存货量低、物流延误，供应迟缓问题持续，但拖延情况发生率为2021年3月以后最低。供需恢复不平衡，导致制造业企业库存被动增加，11月产成品库存和原材料库存指数均略高于荣枯线。

财新智库高级经济学家王喆表示，11月制造业景气度基本维持平稳，经济下行压力增加和通胀压力缓解是突出特征。10月下旬至11月中上旬，多省市出现散发新冠疫情压制了需求侧。电力供应短缺得到缓解后，供给侧开始恢复，但受需求影响，供给恢复幅度有限，基础尚不牢固。大宗商品保供稳价措施初见成效，制造业企业成本压力大幅缓解。政策层面，中小企业纾困仍是重点，就业恶化，居民收入增幅有限，消费品购买力薄弱等问题，也应给予足够重视。此外，部分原材料价格依然位于高位，企业还面临较大成本压力，通胀问题尚不可掉以轻心

