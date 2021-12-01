美空军部长：美中正进行高超音速武器“军备竞赛”

美国空军部长说，美国和中国正在进行一场军备竞赛，竞相研发最致命的高超音速武器。

据路透社报道，“有这样一场军备竞赛，不一定是为了增加数量，而是为了提高质量，”空军部长肯德尔(Frank Kendall)昨天在五角大楼的办公室接受采访时对路透表示，“这是一场已经持续一段时间的军备竞赛。中国一直非常积极地推进。”

美国参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)曾在10月证实了中国进行过一次高超音速武器测试，军事专家认为，北京正在发展一种旨在躲避美国导弹防御系统的地球轨道系统。

高超音速武器在高层大气中飞行时超过五倍音速，或每小时约6200公里。今年五角大楼也进行了几次高超音速武器测试，取得了不同程度的成功。美国海军10月成功测试了一款助推火箭发动机，该发动机将被用来为携带高超音速武器的运载火箭提供动力。

对于高超音速武器问题，中国《环球时报》11月22日引述航天专家黄志澄说，美国曾经在高超音速武器的研发上一直走在世界前列，后来因为产生了战略上的误判，使得多个高超音速武器研发项目和计划在中断和重启中徘徊。《环球时报》评论称，西方国家如今不断渲染中国高超音速武器的威胁，其实是为自身研发相关武器“要钱”。