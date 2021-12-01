澳门太阳城全线关闭赌场贵宾厅

澳门太阳城集团主席周焯华涉嫌在中国大陆实施开设赌场犯罪行为被捕后，太阳城集团发言人昨晚（11月30日）说，即日起关闭旗下全线澳门贵宾厅，同时澄清没有停薪留职计划。

据《澳门日报》报道，太阳城集团称上述决定是与各大博企协商后作出，因涉及有贵宾厅停业，稍后将有相应架构调整。

太阳城集团今早停牌，周焯华旗下另一上市公司凯升今早未止跌，现挫两成，最新报0.142元（澳门币，下同，约0.024新元）；太阳娱乐集团现跌8.3%，最新报0.1元。

周焯华涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为被捕，太阳城系内股份昨天复牌后急挫。此后网上流传消息指，太阳城赌厅12月1日起将暂停营业，全部场面员工将停薪留职至另行通知。

太阳城贵宾厅一直未回应，至昨晚才向《澳门日报》证实，停运澳门银河与星际酒店以外的所有澳门贵宾厅，其后再于晚上11时宣布关闭全线澳门贵宾厅。

周焯华上周六被澳门警方拘捕，警方侦讯后于11月29日清晨对周焯华采取羁押强制措施，并将周焯华等人送往路环监狱。太阳城集团当晚发公告称，集团依赖周焯华及其关联公司的财务支援，一旦失去周焯华的支持，集团的财务状况、业务及营运将受到负面影响，而周焯华已表示有意辞任太阳城董事会主席及执行董事的职务。

不过，太阳娱乐集团董事会11月28日称该事件为周焯华个人事务，预期事件不会对集团的财务状况及日常营运造成重大负面影响，集团业务也并无受到重大干扰。董事会还称，集团成员公司一直、也将继续根据各自运营所在地的适用法律法规经营业务。