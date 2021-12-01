洗米华案张宁宁去年温州被捕 母望案件在港处理

澳门博彩大亨周焯华（绰号“洗米华”）周一被捕前日，温州公安高调宣布批准逮捕并呼吁自首，并称跨境赌博犯罪集团另一名骨干张宁宁，已被检察院公诉。香港媒体今天报道，张宁宁是香港人，曾任太阳城多家大陆公司高层。其父母首度公开出面透露，女儿早在去年7月于温州被捕，直至几天前才知道涉及赌博案件。

根据香港01新闻报道，涉“洗米华案”的张宁宁去年7月就因在大陆开设赌场被立案侦查，后被当地检察院公诉。

张母受访时说，“现在一年多了，都没有通知我们一声。”女儿去年被捕后，家属一直没有收到任何官方通知，只有律师传来消息，至温州公布洗米华案件前，家人都不知道她被捕的原因，“我知道她在温州，但她在温州哪里、到什么程度我都不知道，前几天才知道指控她开赌场。”

张母说，张宁宁过往约五年，均在太阳城旗下公司工作，曾于驻香港、澳门办公室，约两年前被调任至集团的深圳公司。不过，她对女儿工作的详情并不清楚，只听过和地产有关，女儿出事后，公司亦为她聘请律师：“公司打来我们才知道她被捕，只说她没事，很快可以出来。”

张母还说，张宁宁被捕最初一年，连律师都无法探望她。律师后来让家属送衣服给张宁宁，但张母托家人到温州后，只可请警察代为转交衣服，无法入看守所探望。

张宁宁被捕已超过一年，她的父母都说没有收到女儿的电话，亦无法探望女儿，感到非常担心。

张母称，家属都没有收到港府通知，强调女儿是香港人，希望案件可以在香港处理：“她有香港身份证，有什么事最好在香港解决。”

报道指，根据内地查册，张宁宁曾担任太阳城系内、多家大陆公司的法定代表人或高层，包括深圳的太阳世纪地产、紫瑞房地产、太阳华创实业等。

香港保安局回复查询时说，特区政府在去年7月接获大陆通报张宁宁被捕后，已按机制及当事人提供的资料作出适当跟进。

温州公安局上周五晚宣布，周焯华涉于大陆开设非法赌场，当地人民检察院批准逮捕周焯华，并呼吁他自首。周焯华隔天在澳门被捕，澳门检察院指控他涉嫌利用网络非法赌博，及清洗黑钱，但连日来交代的案情中，未提及他在大陆的案件，也未提及张宁宁。