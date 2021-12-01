加拿大鹅最新声明：中国大陆门店可退货退款

面对“不得退货”事件引发的舆论批评，高端羽绒服品牌加拿大鹅（Canada Goose）今天发布最新声明，称所有中国大陆地区专门店售卖的产品可以退货退款。

声明称，就所谓“加拿大鹅规定中国大陆门店不得退货”的传言，公司澄清，在符合相关法律规定的情况下，所有中国大陆地区专门店售卖的产品可以退货退款。

声明称，加拿大鹅严格遵守中国法律法规执行退换货政策，全力保护消费者权益。

声明并称，质量对Canada Goose加拿大鹅和顾客都至关重要。专门店售出的每一件产品在交付前均由受过专业训练的销售人员进行质量检查，并需由顾客现场确认。产品在交付后，若出现质量问题，符合保修政策的，顾客更可以享有终身材料和工艺保修服务。

据此前报道，一名消费者10月27日在上海购买加拿大鹅发现质量问题投诉遇阻，时隔一个多月仍未得到解决。加拿大鹅工作人员称，该品牌中国大陆门店售卖货品均不得退货，相关话题昨天登上微博热搜榜。

央广网对此评论称，羽绒服出现质量问题，品牌方首先要做的是积极同消费者沟通，拿出解决问题的诚意和方案，如此才能重新赢回消费者的信赖。文章写道，现在，中国国产品牌羽绒服早就用质量和设计“扬帆出海”，“如果加拿大鹅还迷失在自我遐想之中不思进取，那么剩下的只能是‘一地鹅毛’！”