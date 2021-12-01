高嘉瑜回应家暴案：见识人性最恐怖一面

有“港湖女神”之称的民进党立委高嘉瑜据报遭男友林秉枢施暴在台湾引发高度关注；高嘉瑜今天（1日）出面回应并还原当晚发生的事情，她还说，“若我是最后一个受害者，那我在这件事情上也算有贡献。”

据台湾《联合报》报道，高嘉瑜今天上午在立法院举行记者会，途中数度落泪，还一度说不出话。她说，没想到自己会成为社会事件的主角，也见识到了人性最黑暗、最恐怖的一面。

高嘉瑜说，整个过程她不想再去回想，当下施暴的原因有点匪夷所思。她透露，当时仅是前男友传小孩照片，让她帮忙买小孩的东西，但林秉枢却“抓着她的头发拖行、暴打，当下脸、嘴巴都是血，脸也肿起来，从晚上10点多持续到天亮，还拿我的手机发文章、传资料，用尽各种方式恐吓威胁。”

高嘉瑜遭家暴伤势照片曝光。(高嘉瑜办公室)

高嘉瑜落泪说，“当下脸肿到不知道我是谁，一直勒我脖子，我觉得我快死了”，但酒店的人没察觉有什么异状，手机一直在林秉枢手上，自己也几乎没办法离开那里。她也坦承当下不知道应该怎么做，“身为女性，自己也做不了什么事情。”

她透露，之前的受害者有尝试和她联络，她才知道林秉枢不只是对她一人，对他的很多前女友也采取了类似的胁迫手段，逼她们服从。

高嘉瑜说，很多人会认为身为立委有权势却还是被胁迫，但她表示，身为女性面对另一半暴力胁迫，当下内心是百感交集的。她坦承，当事情发生在自己身上时，第一时间是感到非常丢脸的，也不敢告诉家人，但很多人说要勇敢出来面对。她强调，若她自己都无法站出来了，“那其他受害者又怎么能站出来？”

高嘉瑜遭家暴伤势照片曝光。(高嘉瑜办公室)

她说，她自己识人不明非常抱歉，觉得“自己真的很蠢”，并透露，她昨天到警局提告时，才得知林秉枢的手机内有两人的不雅照片及影片，并试图拿出来威胁她。她也请律师要求林秉枢将资料影片交出来，并提告妨害自由、妨害电脑使用。

高嘉瑜还透露，手机里还有其他不特定女性的影片，她们可能还不知道，但受害者并不只有她。她也表示，希望自己是最后一个受害者，并藉由这起事件让更多女性知道，“会有很多人支持你，不怕自己面对”。

高嘉瑜昨晚完成笔录后，新北检警今晨已将林秉枢拘捕进行调查，预计将于今天完成笔录，移送新北地检署进行后续侦办。