韩国安保室长徐薰明在天津会晤杨洁篪

韩国青瓦台今天（1日）表示，韩国国家安保室长徐薰将于明天起访问中国天津，为期两天。届时，徐薰将与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会晤。分析称，此次会晤将谈及终战宣言问题。

据韩联社报道，这将是继杨洁篪去年8月访韩后，两人时隔1年3个多月再次会晤。青瓦台指出，徐薰此次访华是对杨洁篪去年访韩的回访。双方将就韩中关系、韩半岛问题、地区及国际局势等彼此关切深入交换意见。

有分析称，徐薰此次出访是在为解决青瓦台和政府高度重视的终战宣言问题做铺垫，在向中国介绍终战宣言的同时，呼吁中国在引导朝鲜重返谈判轨道方面给予合作。韩国总统府国民沟通首席秘书朴洙贤当天在新闻节目中也表示，徐薰可能会有信息向朝鲜释放，韩国希望朝鲜能够重返谈判轨道，共同探讨终战宣言事宜。

据报道，双方可能将就总统文在寅借北京冬奥会之机访华、中国国家主席习近平访韩和供应链问题等交换意见。另据悉，双方不在北京而在天津会面或受到疫情防控问题的影响。

两国自2019年开始商讨习近平访韩事宜，但受冠病疫情影响，有关事宜一直被推延至今。杨洁篪25日在北京会见韩国驻华大使张夏成时表示，“明年是中韩建交30周年，双方要以此为契机，加强高层交往和战略沟通”。此番话被解读为中国暗示习近平将访韩。