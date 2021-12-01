林郑：一国两制若落实不好是对不起邓小平

香港特首林郑月娥说，后人如果不能把“一国两制”体现出来、落实好，是对不起当年提出该构想的中国领导人邓小平。

据香港01报道，正在湖北武汉展开访问的林郑月娥今日（1日）继续其行程，她在接受湖北广播电视台采访时说，香港过去24年在准确贯彻落实“一国两制”方面有做得不好的地方，选举制度被别有用心的人利用，透过“一人一票”进入立法会，令行政机关没办法做到行政主导。

林郑说，香港回归以来，有很多如修例风波的事例，累积的问题很大。她说，反修例事件导致中央在香港推出国安法及完善选举制度，实质就是拨乱反正，现在看来过程虽然痛苦，“但可能也是必须的”。

林郑说，当年由邓小平提出的“一国两制”是非常伟大的构想，要是后人没办法把构想体现出来、落实好，“是对不起他老人家”。她指助香港回到“一国两制”正轨是其心愿，“我觉得已经是非常的心满意足”。

“一国两制”是中国已故领导人邓小平在上世纪80年代所提出的原则，意为“一个国家，两种制度”，具体到香港问题上，是指在一个中国的前提下，国家的主体坚持社会主义制度，香港保持原有的资本主义制度50年不变。

2019年反修例事件爆发后，中国全国人大分别在2020年通过《香港国安法》、2021年通过《关于完善香港特别行政区选举制度的决定》。批评人士认为香港“一国两制”名存实亡，中国官方和媒体则强调这是维护”一国两制“、拨乱反正之举。