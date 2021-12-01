徐旭东表态反台独 大陆官媒：听其言更要观其行

台湾远东集团董事长徐旭东投书台媒表明自己支持一中原则、“九二共识”和反对“台独”的态度；中国大陆官媒今天发表评论文章回应称，徐旭东的表态值得肯定，但“听其言，更要观其行”。

据大陆官媒中央广播电视总台《看台海》微信公众号今天发文称，徐旭东的表态，站在了推动两岸关系和平发展的正确道路上，值得肯定。不过，相对于他的表态，更应着眼于其未来行动。

文章说，台湾远东集团是台湾民进党最大的金主之一，还曾在选举中金援支持行政院长苏贞昌。当前，大陆依法严惩“吃饭砸锅”的“台独”支持者时，徐旭东公开表态反对“台独”，说明他对以前支持“台独”的错误行径有了检讨，有改过自新的意愿，是顺应大势作出的明智之举。

文章认为，若远东集团想要得到两岸人民的认同，就必须彻底抛弃做“两面人”“变色龙”的幻想。文章解释道，“相对于徐旭东的表态，我们更注重着眼于未来，看他们的行动”，一方面，远东集团必须停止对台湾“台独”分子的政治资金捐助，并警告称，“任何‘两面派’的行为都逃不过两岸人民雪亮的眼睛。”

文章续说，另一方面，远东集团应发挥自身影响力，积极推动两岸民众和企业交流交往，带动更多在大陆经营的岛内企业，自觉承担起维护两岸和平稳定的责任，真正造福两岸同胞。

最后，文章称，坚持一个中国原则和“九二共识”，是攸关两岸关系大是大非的问题，没有任何模糊空间，希望徐旭东能够说到做到，并称，只要台胞台企明辨是非、站稳立场，坚决与“台独”划清界限，就一定能抓住大陆提供的庞大机遇，实现自身更大发展。

远东集团企业被大陆五省市执法部门开罚后，徐旭东11月28日投书台湾《联合报》，厘清自己的两岸立场，强调一向反对台独，希望两岸关系维持现状，并表达对台湾产业政策不彰与两岸关系的焦虑。

他也提到，在目前台湾的政治氛围下，某些舆论让台湾企业到大陆发展投资仿佛带有一种罪恶感。但他认为，台湾对大陆市场要有合理的认识和判断，不应让意识型态挂帅，凌驾一切。