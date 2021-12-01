上海消保委就门店更换条款约谈加拿大鹅

针对加拿大高端羽绒品牌加拿大鹅（Canada Goose）在“中国大陆门店售卖货品均不得退货”相关消息， 上海市消保委今天上午约谈了加拿大鹅（希计（上海）商贸有限公司）（以下简称“加拿大鹅”），约谈反映加拿大鹅参会人员对专门店“更换条款”的具体含义并不了解。消保委要求加拿大鹅明天中午前提交条款的正式说明。

根据“上海市消保委”微信公众号消息，公司派外部律师、高级客户体验经理和国金门店店长参加了本次约谈会，但参会人员在约谈会上所表述的公司退换货流程与消费者反映的实际情况多有出入。

上海市消保委要求加拿大鹅在明天中午前提交《更换条款》的正式说明，另在约谈中上海市消保委询问了中国大陆以外区域加拿大鹅专门店退换货条款是否与中国大陆相一致，加拿大鹅参会人员表示不知道。

此外，加拿大鹅参会人员也确认了在加拿大鹅官网上30日无理由退货的相关条款，并表示该条款不适用于中国大陆，中国大陆适用7天无理由退货条款。

一名上海消费者10月27日购买了一件售价为11400元（人民币，下同，约2446新元）的加拿大鹅羽绒服后发现质量问题前去投诉，但时隔一个多月仍未得到解决。加拿大鹅相关工作人员并称，该品牌中国大陆门店售卖货品均不得退货。加拿大鹅退换货条款的公平性和合理性受到社会广泛关注。

不过，在约谈会前，加拿大鹅今天稍早时发布最新声明，称所有中国大陆地区专门店售卖的产品可以退货退款。

声明说，就所谓“加拿大鹅规定中国大陆门店不得退货”的传言，公司澄清，在符合相关法律规定的情况下，所有中国大陆地区专门店售卖的产品可以退货退款。