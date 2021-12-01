港媒：大陆核潜艇上浮通过台湾海峡

港媒《南华早报》昨天（11月30日）报道称，一名美国防务分析人士援引卫星图像的数据称，一艘中国大陆核潜艇于11月29日被发现以浮出水面的方式出现在台湾海峡。

据《南华早报》报道，这位名为萨顿（H.I. Sutton）的美国防务分析人士在推特上发布了“中国大陆海军导弹潜艇出现在台湾海峡”的消息，并配上一张卫星照，推文写道，“一艘中国大陆海军潜艇，暂时认定为094型战略导弹核潜艇，正在通过台湾海峡。这艘潜艇正从榆林基地向北航行，潜艇浮出水面并有一艘舰船为其护航。”

他也解释道，这张卫星图是由“哨兵2号”卫星在国际标准时间的11月29日10点左右拍摄，虽然卫星图像分辨率较低，但图中显示的尾迹样式正是典型的圆形艇首潜艇的特征，其长度与094型核潜艇最为符合。他认为，大陆的核潜艇会返回渤海的船厂进行维护和大修，所以这很可能是一次例行任务。

据报道引述军事专家说，弹道导弹潜艇浮出水面的情况是不寻常的，尤其是像094这样先进的潜艇。澳门军事观察员黄彤解释道，“094型核潜艇（携带的武器）的设计目标是美国，（潜艇）在水面航行没有意义，除非是解放军想让人看到它。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院海上安全分析师许瑞麟说，解放军潜艇航行通过“无论正确与否，这可以被理解为中国大陆在台湾问题上向美国发出威慑信号。”他还补充说，这一行动将会被美军密切监视。

至于潜艇为何会以上浮的方式通过台湾海峡，北京军事科学智库“远望智库”的研究员周晨明分析称，连接东海和南中国海的台湾海峡水下地形复杂，对于潜艇来说“不友好”，潜艇航行时更倾向于走巴士海峡或是宫古海峡，“但通过台湾海峡将为潜艇前往船厂进行维护或升级节省时间”。

同样是在11月29日，中国智库“南海战略态势感知”计划平台发布消息称，当天美国海军一架P-8A反潜巡逻机（AE6832）从日本三泽基地起飞，自南向北穿越台湾海峡。飞越台海期间，最近距离在福建福州外海，距中国大陆领海基线仅约16海里。

对此，《环球时报》采访的大陆军事专家认为，美国反潜巡逻机飞越台湾海峡的目的，大致有三种可能，一是P-8A在飞行过程中，接情报或依靠自身传感器发现台湾海峡的水下目标，进而改变航线对该水下目标进行侦察。二是针对解放军近期在台海的活动，进行挑衅性的回应，同时也以此表示对台湾的支持。三是美军机过航台海将成为新的常态，就像美国军舰过航台海一样。