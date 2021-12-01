路透：中国抗议印尼在南中国海开采油气和军演

路透社今天（1日）引述四位消息人士称，在今年早些时候长达数月的南中国海对峙期间，中国要求印尼停止在两国都声称自己有主权的争议海域开采石油和天然气。

报道称，这一要求没有被报道过，也加剧了两国在南中国海围绕自然资源的紧张关系。

印尼议会国家安全委员会议员法尔罕（Muhammad Farhan）说，中国外交官在写给印尼外交部的一封信中，明确要求印尼停止在一个临时海上钻井平台进行钻探活动，称这已侵入中国领土。

不过法尔罕告诉路透社，“我们的答复非常坚定，我们不会停止钻探，因为这是我们的主权权利。”

印尼外交部一名发言人则说，国家之间的任何外交沟通都属机密性质，内容不便透露。他也拒绝进一步置评。中国外交部、国防部和驻印尼首都雅加达的大使馆没有立即回应评论请求。

另外三位消息人士则称，他们听取了有关此事的汇报，并证实确有此信。其中两人说，中国一再要求印尼停止钻探。

法尔罕还透露，中国在另一封信中还抗议印尼在8月举行的以陆地为主的“哥鲁达盾牌”军事演习。这是自2009年开始的一项例行演习，美国和印尼的4500名士兵参加了演习。据法尔罕说，这是中国第一次抗议这项演习。

法尔罕和另外两名受访人士说，印尼领导人对此事保持沉默，是为了避免与中国发生冲突或外交争端。中国是印尼最大的贸易伙伴和第二大投资来源国，这使得中国成为印尼在变成顶级经济体雄心中的关键部分。