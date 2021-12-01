中国教育部要求组建高校课程思政教学指导委员会

中国教育部办公厅今天发布组建高等学校课程思政教学指导委员会相关通知。通知指出，高等学校课程思政教学指导委员会是高等学校教学指导委员会的组成部分，属专项工作类教学指导委员会（以下简称教指委），将开展高校课程思政教学研究、咨询、指导、评价和服务等工作。

根据央视新闻报道，教指委的工作包括开展高校课程思政建设理论和教学实践研究，参与有关政策的制定、实施和评价等；组织开展高校教师课程思政建设能力培训、学习交流和观摩研讨等；指导推动课程思政优质资源建设和共享；参与指导高校课程思政示范项目建设，推广课程思政建设优秀经验做法；承担教育部委托的其他任务。

通知指出，教指委每届任期五年，设主任委员一人、副主任委员若干人、秘书长一人，委员人数原则上不超过40人。秘书长原则上在主任委员所在单位聘请，协助主任委员处理日常工作。

委员会委员推荐人选应符合《教育部高等学校教学指导委员会章程》要求，应为高校开展课程思政建设研究和教学实践经验丰富的管理人员和一线教师、相关单位开展课程思政建设研究成果丰硕的专家。

推荐人选同时还应能够准确理解高校课程思政建设的内涵，准确把握课程思政与思政课程的关系，准确把握不同类型学校、不同学科专业、不同类型课程的课程思政建设重点。

通知明确，如人选为高校管理人员，应熟悉本地高校或同类型高校或本校课程思政建设情况，具有丰富的课程思政建设管理实践经验或理论研究成果。如人选为一线教师，应具有文理工农医等相应学科专业领域的课程思政教学实践经验或教学研究成果，长期为本科生上课，育人成效显著。如人选为非高校专家，应熟悉高校课程思政建设情况，并有丰富的课程思政建设理论研究成果，对课程思政建设工作有高度热情，业内认知度高。

