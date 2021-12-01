柯文哲双城论坛提五个互相：两岸不可一直僵持

台北市长柯文哲在今天下午举行的2021台北上海双城论坛致词时说，自己对两岸关系的立场没有变，两岸交流应基于五个互相，“疫情不会一直存在，两岸也不可一直僵持下去，仍然必须面对共同问题来解决问题。”他说，双城论坛超过10年的经验也证明，这是两岸应该走的方向。

据台湾东森新闻台报道，此次论坛轮到上海方主办，但受疫情影响，采取视频方式进行。柯文哲说，受冠病疫情影响，去年双城论坛首次采用视频方式，一年多过去了，全球疫情仍在蔓延，实体交流仍然有困难，在疫情仍然严峻的情形下，台北上海仍然努力克服困难，维持交流不间断的新常态。

柯文哲指出，双城论坛是两岸最大城市之间的交流平台，也是维持两岸关系的重要管道，两岸借此持续交流、累积善意、促进互信，双城论坛超过10年的经验也证明，这是两岸应该走的方向。

柯文哲说，过去两年全世界遭遇疫情危机，接下来还有越来越严峻的气候变迁等危机，中国大陆跟台湾也面临相同挑战，两岸历史、地理、语言、文化相近，经济往来密切，但因政治隔阂产生不同理念与制度，但“疫情不会一直存在，两岸也不可一直僵持下去，我们仍然必须面对共同问题来解决问题。”

柯文哲强调，自己对两岸关系的立场一直没有变，“我还是认为，交流比断流好，对话比对抗好，友善比仇恨好，我主张两岸交流应基于五个互相，也就是互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作和互相谅解。”

他还说，自己处理两岸事务的态度就是务实，台北和上海两个城市应透过双城论坛平台，务实解决人民遭遇的实际问题，“我们会善待在台湾的陆配、陆生、陆企，也希望在大陆的台湾人被善待，权益被保障，用和平对等方式来解决争议，两岸交流的前提是双方都愿意聆听对方的声音，以更开放的态度来沟通，互相包容、促进融合、共享繁荣。”

柯文哲强调，展望未来，台北和上海将继续为两岸人民相处及两岸关系和平发展努力，也呼吁大家共同促成两岸有意义对话，共同稳定两岸关系的长远发展。

上海主场由市长龚正亲自出席，他在致词时说，将继续秉持两岸一家亲理念，一如既往关心和支持台胞台企在沪发展；希望两地携手努力，合谱双城合作新篇章，同创美好生活新未来，共圆中华民族伟大复兴中国梦。

龚正表示，本次论坛以“新经济，新发展”为主题，寄托两市人民对未来生活的美好愿景。相信此次论坛将继续加深彼此了解、凝聚共识，他强调，“两岸同胞都是中国人，同根同源、同文同种，两岸同胞都是一家人，血脉相连、骨肉天亲，我们将继续秉持两岸一家亲理念，一如既往关心和支持台胞台企在沪发展。”

龚正最后也邀请柯文哲团队在条件合适的情况下到上海访问，他提到，“期待两地携手努力，合谱双城合作新篇章、同创美好生活新未来、共圆中华民族伟大复兴的中国梦。”

上海台北双城论坛自2010年首届举办后，共签下36项交流合作备忘录，借此使两地人员及政策可充分互相取经，成为两岸最具代表性的城市及民间交流平台。据了解，本届双城论坛还将签署三项合作备忘录，分别是动物园、国乐团，以及创新科技等三领域。