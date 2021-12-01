中国科研人员在DNA存储领域取得新突破

中国东南大学师生团队近日成功将该校校训“止于至善”存入一段DNA序列，实现了DNA存储技术的新突破。相关成果发表在国际学术期刊《科学·进展》上。

根据新华社报道，东南大学生物电子学国家重点实验室刘宏教授介绍，大数据时代对更大容量、更快速度的数据存储形式提出了更高要求，DNA存储技术就是将生物DNA分子进行编码，从而在DNA序列上存储信息。

“目前，国外DNA存储技术路线多使用市面上成熟的技术和产品，DNA的合成与测序两个环节是分开的，需要大型仪器设备，操作相对复杂。”刘宏说，“我们团队立足自主开发，实现了DNA合成与测序环节的一体化，仪器设备也实现了小型化。”

刘宏介绍，团队改进传统的化学合成方法，运用电化学方法，将东南大学校训“止于至善”四个字“翻译”为DNA序列，并存储在电极上，随后又成功读取出来。

“国外主流DNA存储技术路线目前面临的一大障碍就是读取难，动辄要将整个DNA序列测一遍，难以直接从中间某处开始读取。而且操作过程需要液体试剂，其实并不方便。”刘宏表示，该团队将复杂的DNA序列分别固定在不同的电极上，需要读取某段信息，找到对应的电极即可。

下一步，刘宏团队打算彻底摆脱对液体试剂的依赖，研发全固态的DNA存储设备。刘宏说，“DNA存储和量子计算、量子通信都属于前沿技术。我们致力于将电子信息技术与生物学技术相融合，未来不仅在数据存储领域，在病毒核酸检测等方面也有可观的应用空间。”