彭博：奥密克戎变异株或证明中国清零策略合理性

彭博社今天（1日）报道称，在冠病变异株奥密克戎出现后，世界各地争相实施边境和旅行限制措施，而在中国一切依旧，一定程度上证明了中国的清零策略是对的。

报道说，在科学家研究得知奥密克戎变异株的传染性和强度之前，英国、以色列、日本等各个国家都采取了“宁枉勿纵”的态度，进一步实施防御措施和旅行限制，以期把奥密克戎挡在外面。不过，这是一道北京不需要考虑的“计算题”。

报道指出，疫情伊始，中国就无限期地关闭了边境，其严厉的限制措施之后只见增强不见减弱。其他地区的重点已经转向与病毒共存，但中国却一直看重病例清零，称确保人民健康是其首要任务，而且会产生经济效益。

报道引述美国外交关系协会全球健康高级研究员黄严忠说，奥密克戎变异株的出现是疫情清零策略的“加强针”；如果西方国家逆转重新开放进程、关闭边境，就将失去指责中国的清零策略是不可持续、不正确道路的立场。

报道称，其他国家重新采取旅行和边境限制措施，不禁令人怀疑，中国的策略是不是可以更好地抵御新出现的变种，特别是在尚未充分了解其风险的早期阶段，以及疫情的平息远远得不到保证的情况下。中国官媒《环球时报》在11月29日报道称，奥密克戎毒株发起新冲击时，最有能力阻挡它们入侵的就是中国，中国是“当今世界抵抗病毒传播的真正铜墙铁壁”。

不过，中国一直坚持的零容忍策略遭到了越来越多来自海外的，以及少部分来自国内的批评。

报道解释道，虽然清零策略让中国的感染和死亡人数远低于其他国家，但也给民生造成影响。而且随着时间推移，清零变得越来越困难。德尔塔变异株于5月进入中国，导致中国需要实施更加严格的措施来遏制。上轮感染还未收尾，内蒙古自治区昨天就突然激增本土确诊病例91例。

虽然现在还不知道奥密克戎的惊人突变是否将证明各国预防性措施的合理性，但一些分析师认为，中国的做法可能会带来好处。高盛策略师刘劲津表示，中国的经济基本面以及当前的防疫措施，使其能更加从容地应对新变种。

报道补充说，除冠病疫情外，中国的防疫措施还带来了其他好处。大陆和香港的研究人员发现，中国在武汉疫情暴发后的几个月里实施的封锁措施，预防了34万7000宗与冠病无关的死亡。

根据这项发表在《自然》杂志上的研究，死亡率下降与严格的限制措施有关，包括戴口罩和社交疏离之类的行为变化，这些变化使得空气污染好转，卫生状况改善，交通事故减少。研究人员称，结果表明，防疫措施不仅有效遏制了中国境内的冠病疫情，还带来意料之外的显著公共卫生效益。