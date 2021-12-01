下午察：中国国足主教练李铁的带货风波

文 /
察客

发布 / 2021年12月1日 10:04 PM

更新 / 2021年12月1日 10:41 PM

11月16日，中国国家男子足球队主教练李铁在卡塔尔世界杯亚洲区预选赛的其中一场比赛中，在足球场边指挥中国国足。（路透社）
11月16日，中国国家男子足球队主教练李铁在卡塔尔世界杯亚洲区预选赛的其中一场比赛中，在足球场边指挥中国国足。（路透社）

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对于亿万中国足球迷来说，近日最能抓住他们眼球的新闻，不是哪位球员又陷入了争议，也不是中国球队对垒哪支国外球队又输了的消息，而是中国国家男子足球队主教练——李铁。

这一切，要从大约两周前说起。

11月16日，中国国足在卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强赛战平澳大利亚后，身为主教练的李铁仿佛突然失去了理智和冷静，将赛后发布会开成了他个人的“吐槽大会”——他不仅暗批中国强硬的防疫政策，让旗下球员“经历了中国足球最困难的时刻”，还直言自己在足球上比任何人花的时间都多，比任何人都了解中国国足。

同时，李铁也为带领的球员打抱不平，称他们的赛程非常密集，根本没有时间休息。他说：“这种情况下你怎么要求他表现出更好的状态和竞技水平，或者有一个很大的提升，这真的很难做到，各位，我们的球员真的挺不容易。”

11月16日，中国国足在卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强赛战平澳大利亚后，李铁在赛后发布会上暗批中国强硬的防疫政策，让旗下球员“经历了中国足球最困难的时刻”。（互联网）

无论如何，李铁在这场长达32分钟的发布会上为中国国足喊话、抱怨这个那个，本意应该是争取外界对中国国足有更多的理解和支持，奈何事与愿违，中国球迷和网民并不买账，纷纷批评和调侃他祥林嫂般的说辞，不过是心理崩盘的一种体现，为不尽如人意的执教表现找个借口推托过去：

“不知道还以为大胜澳洲了呢”“这是要崩溃了。技战术问题先不说，特别想问一下足协，就情商这么低的教练，怎么选出来的？”“作为球迷，我们并不关心你在球场呆了多久，只关心你能不能把这只队伍带出成绩。竞技体育表现和成绩就摆在那里，行还是不行球迷们看得一清二楚。”

面对一波接着一波的质疑声、骂声，李铁隔天还在微博发文调侃自己“昨天说话有点多”，并强调他“早早睡了”，经过八个小时的睡眠后“满血复活”；当中的潜台词，估计就是他根本不在意外界的指指点点。

或许正因如此，李铁在这篇贴文中，毫不避忌地附上与他渊源颇深的多个商业品牌的配图——从某饮料品牌以及某体育用品品牌，到其出任联合创始人的某幼儿足球教育，再到某茶叶品牌——足足四张图；如此操作，马上又引发外界骂声一片，纷纷指责李铁前一天“振振有词”的演说，原来是为了卖广告而铺成的。

眼尖的网民还发现，在李铁发布的配图中，将中国国足赞助商耐克（Nike）的标志裁掉，换上耐克竞争对手、与自身关联的品牌。这不仅进一步坐实了他要为品牌带货的指控，也涉嫌侵害中国国足赞助商权益。

李铁在11月17日发出的九宫格图片中，有四张是有明显的广告植入，其中一个品牌还与中国国足赞助商是竞争对手。（微博）

总之，对于这一波争议，李铁显然是承受了巨大的压力，否则他也不会很快就编辑了那条微博，去除那些“小广告”；但是，为时已晚，围绕他的种种争议，已经随着这一话题不断发酵。

例如，李铁早前在武汉足球俱乐部执教期间的作为，受到了球迷质疑。有中国媒体引述知情人士透露，李铁执掌中国国足帅印后，仍以“遥控”方式操盘武汉足球俱乐部，不仅从俱乐部领取高额工资，还干预时任俱乐部主帅何塞的引援。

再者，据传李铁在中国国足拿着800万元人民币（171万新元）的年薪，在中国所有体育项目的本土教练中，当属最高。但不少网民认为李铁薪不配位，原因是他拿着这么高的工资，“却把国足带成今天这个成绩”——在卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强赛中，中国国足在五场比赛仅仅取得一场胜利，就说明了一切。

李铁是中国国足史上最年轻的主帅，他年少时曾赴“足球王国”巴西留学训练五年。期间，他也入选中国国足参加世界杯外围赛第二阶段十强赛，并与李金羽、隋东亮、张效瑞被中国球迷们称为“四小天鹅”。他们三人与李铁一样，都在巴西接受训练。

后来回中国后，李铁也表现不俗，2001年还帮助中国队打进2002年世界杯。这次世界杯也是目前中国国足打入世界杯决赛圈的唯一一次。

2002年世界杯后，李铁去了英超埃弗顿，并打上了主力，遗憾的是2004年回中国备战世界杯足球预选赛，在训练中受伤，最终状态一路下滑，直到退役。不过，他并没有放弃足球生涯，反而以执教的方式延续——从2012年担任广州恒大助理教练，到2015年出任河北华夏主教练，再到2017年担任武汉足球俱乐部主教练，以及2020年接任意大利籍前广州恒大教练里皮，成为中国国足主教练至今。

不过，仅凭李铁一己之力，并无法扭转中国国足低迷不振的情况。

有人说，这是因为中国对足球产业的投资越来越少，导致人才断层等等。也有人指出，就是因为中国足坛的商业化太过严重，导致球员无心投入锻炼，而是急功近利，有了一丁点名气后，就马上参与商业活动捞钱。

11月23日，中国贵州省石阡县第二小学学生在操场展开足球训练。（新华社）

李铁已经不是球员，但看来也同样陷入钱坑：国家队主教练大赛过后立刻带货，无视球员刚刚和澳大利亚对垒竭尽全力、流至最后一滴汗水，也无视中国国足下一轮就将迎来实力强大的亚洲霸主日本队。

一名和李铁共事多年的知情人就向上游新闻爆料：“出现这样的情况并不意外，李铁并非自己标榜的爱岗敬业。他是拿着高薪、干着私活，还拒绝承担责任！

在中国各种体育项目和赛事中，足球是最早尝试引进国外俱乐部体制和职业联赛的项目，开中国体育市场化之先河。但十几年下来，球员钱没少拿，球艺却丝毫没有长进；更糟糕的是，黑哨、假球、暴力、赌博充斥整个市场。

中国国家主席习近平曾在一次出国访问的公开演讲中直言：“我是一个足球迷。”他在2011年会见韩国官员时，透露了他的足球梦，“中国世界杯出线、举办世界杯比赛及获得世界杯冠军是我的三个愿望。”

在最高领导人的加持下，中国国家发展与改革委2016年发布了《中国足球中长期发展规划（2016- 2050年）》，力争在2030年男足跻身亚洲前列水平，到2050年实现足球一流强国的目标。但如今看来，尤其是对数以亿计的中国足球迷而言，这一份长达7000多个字规划报告所勾勒出的中国足球梦，暂时还只是诗与远方，“这么近，那么远”。

 

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