下午察：中国国足主教练李铁的带货风波

对于亿万中国足球迷来说，近日最能抓住他们眼球的新闻，不是哪位球员又陷入了争议，也不是中国球队对垒哪支国外球队又输了的消息，而是中国国家男子足球队主教练——李铁。

这一切，要从大约两周前说起。

11月16日，中国国足在卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强赛战平澳大利亚后，身为主教练的李铁仿佛突然失去了理智和冷静，将赛后发布会开成了他个人的“吐槽大会”——他不仅暗批中国强硬的防疫政策，让旗下球员“经历了中国足球最困难的时刻”，还直言自己在足球上比任何人花的时间都多，比任何人都了解中国国足。

同时，李铁也为带领的球员打抱不平，称他们的赛程非常密集，根本没有时间休息。他说：“这种情况下你怎么要求他表现出更好的状态和竞技水平，或者有一个很大的提升，这真的很难做到，各位，我们的球员真的挺不容易。”

11月16日，中国国足在卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强赛战平澳大利亚后，李铁在赛后发布会上暗批中国强硬的防疫政策，让旗下球员“经历了中国足球最困难的时刻”。（互联网）

无论如何，李铁在这场长达32分钟的发布会上为中国国足喊话、抱怨这个那个，本意应该是争取外界对中国国足有更多的理解和支持，奈何事与愿违，中国球迷和网民并不买账，纷纷批评和调侃他祥林嫂般的说辞，不过是心理崩盘的一种体现，为不尽如人意的执教表现找个借口推托过去：

“不知道还以为大胜澳洲了呢”“这是要崩溃了。技战术问题先不说，特别想问一下足协，就情商这么低的教练，怎么选出来的？”“作为球迷，我们并不关心你在球场呆了多久，只关心你能不能把这只队伍带出成绩。竞技体育表现和成绩就摆在那里，行还是不行球迷们看得一清二楚。”

面对一波接着一波的质疑声、骂声，李铁隔天还在微博发文调侃自己“昨天说话有点多”，并强调他“早早睡了”，经过八个小时的睡眠后“满血复活”；当中的潜台词，估计就是他根本不在意外界的指指点点。

或许正因如此，李铁在这篇贴文中，毫不避忌地附上与他渊源颇深的多个商业品牌的配图——从某饮料品牌以及某体育用品品牌，到其出任联合创始人的某幼儿足球教育，再到某茶叶品牌——足足四张图；如此操作，马上又引发外界骂声一片，纷纷指责李铁前一天“振振有词”的演说，原来是为了卖广告而铺成的。

眼尖的网民还发现，在李铁发布的配图中，将中国国足赞助商耐克（Nike）的标志裁掉，换上耐克竞争对手、与自身关联的品牌。这不仅进一步坐实了他要为品牌带货的指控，也涉嫌侵害中国国足赞助商权益。

李铁在11月17日发出的九宫格图片中，有四张是有明显的广告植入，其中一个品牌还与中国国足赞助商是竞争对手。（微博）

总之，对于这一波争议，李铁显然是承受了巨大的压力，否则他也不会很快就编辑了那条微博，去除那些“小广告”；但是，为时已晚，围绕他的种种争议，已经随着这一话题不断发酵。

例如，李铁早前在武汉足球俱乐部执教期间的作为，受到了球迷质疑。有中国媒体引述知情人士透露，李铁执掌中国国足帅印后，仍以“遥控”方式操盘武汉足球俱乐部，不仅从俱乐部领取高额工资，还干预时任俱乐部主帅何塞的引援。

再者，据传李铁在中国国足拿着800万元人民币（171万新元）的年薪，在中国所有体育项目的本土教练中，当属最高。但不少网民认为李铁薪不配位，原因是他拿着这么高的工资，“却把国足带成今天这个成绩”——在卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强赛中，中国国足在五场比赛仅仅取得一场胜利，就说明了一切。

李铁是中国国足史上最年轻的主帅，他年少时曾赴“足球王国”巴西留学训练五年。期间，他也入选中国国足参加世界杯外围赛第二阶段十强赛，并与李金羽、隋东亮、张效瑞被中国球迷们称为“四小天鹅”。他们三人与李铁一样，都在巴西接受训练。

后来回中国后，李铁也表现不俗，2001年还帮助中国队打进2002年世界杯。这次世界杯也是目前中国国足打入世界杯决赛圈的唯一一次。

2002年世界杯后，李铁去了英超埃弗顿，并打上了主力，遗憾的是2004年回中国备战世界杯足球预选赛，在训练中受伤，最终状态一路下滑，直到退役。不过，他并没有放弃足球生涯，反而以执教的方式延续——从2012年担任广州恒大助理教练，到2015年出任河北华夏主教练，再到2017年担任武汉足球俱乐部主教练，以及2020年接任意大利籍前广州恒大教练里皮，成为中国国足主教练至今。

不过，仅凭李铁一己之力，并无法扭转中国国足低迷不振的情况。

有人说，这是因为中国对足球产业的投资越来越少，导致人才断层等等。也有人指出，就是因为中国足坛的商业化太过严重，导致球员无心投入锻炼，而是急功近利，有了一丁点名气后，就马上参与商业活动捞钱。

11月23日，中国贵州省石阡县第二小学学生在操场展开足球训练。（新华社）

李铁已经不是球员，但看来也同样陷入钱坑：国家队主教练大赛过后立刻带货，无视球员刚刚和澳大利亚对垒竭尽全力、流至最后一滴汗水，也无视中国国足下一轮就将迎来实力强大的亚洲霸主日本队。

一名和李铁共事多年的知情人就向上游新闻爆料：“出现这样的情况并不意外，李铁并非自己标榜的爱岗敬业。他是拿着高薪、干着私活，还拒绝承担责任！

在中国各种体育项目和赛事中，足球是最早尝试引进国外俱乐部体制和职业联赛的项目，开中国体育市场化之先河。但十几年下来，球员钱没少拿，球艺却丝毫没有长进；更糟糕的是，黑哨、假球、暴力、赌博充斥整个市场。

中国国家主席习近平曾在一次出国访问的公开演讲中直言：“我是一个足球迷。”他在2011年会见韩国官员时，透露了他的足球梦，“中国世界杯出线、举办世界杯比赛及获得世界杯冠军是我的三个愿望。”

在最高领导人的加持下，中国国家发展与改革委2016年发布了《中国足球中长期发展规划（2016- 2050年）》，力争在2030年男足跻身亚洲前列水平，到2050年实现足球一流强国的目标。但如今看来，尤其是对数以亿计的中国足球迷而言，这一份长达7000多个字规划报告所勾勒出的中国足球梦，暂时还只是诗与远方，“这么近，那么远”。