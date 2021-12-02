佳兆业变卖资产以求避免违约

中国房地产开发商佳兆业在过去一个月来，一反在香港的扩张势头，接连出售资产以筹措资金，缓解伴随中国房地产行业去杠杆而出现的流动性压力。

据彭博社报道，这家在2015年创中资地产商离岸美元债违约先河的公司正试图避免重蹈覆辙，而若债权人不接受其请求，最早下周就可能再度违约。

如今的举动跟今年早些时候截然相反。彼时，创始人郭英成及其家人的收购交易屡次登上头条新闻，从地块到豪华公寓甚至是一家畅销的当地报纸，收购项目不一而足。

佳兆业自2020年1月以来在香港购入四块住宅用地，正式进军这个全球最昂贵的住宅市场。但迄今只有一个项目开始售楼，其余三个地块仍在开发初期，佳兆业正在放弃这些项目。

佳兆业请求债权人同意将4亿美元（5.46亿新元）12月7日到期票据交换成18个月后到期的新票据。若债权人不接受，佳兆业变卖资产的压力将更加紧迫。该公司称，若不能在周四伦敦时间下午4点该交换要约到期前获取债权人支持，就可能无法偿还债券，并可能考虑债务重组。

银河-联昌中国内地及香港研究主管郑怀武说，这些资产出售只能起到部分帮助，但解决不了流动性问题。佳兆业明年将有28亿美元的美元债券到期，相比之下出售香港资产得到的款项净额相形见绌。

郑怀武称，在香港市场份额下降是中资地产商危机的必然结果。中国海外发展和万科等公司可能继续在香港买项目，但其它公司缺乏资金来源。

佳兆业困境使郭英成的财富大大缩水。根据彭博亿万富豪指数，随着该集团旗下所有交易部门股价下跌，其家族财富已从1月的13亿美元蒸发85%至大约2亿美元。佳兆业H股今年以来下跌73%，在同业中跌幅居前。

除了在香港的资产，佳兆业还计划出售位于发家之地深圳总计128亿美元的18个项目。

目前尚不清楚该家族是否动用个人财富来帮助公司度过危机。另几家陷入困境的中国开发商创始人已经自掏腰包输血公司。恒大许家印最近首次减持股份筹措现金，此前据悉被监管机构敦促拿出个人身家缓解公司债务危机。

光大新鸿基策略师肯尼吴（音译自Kenny Ng）称，债权人不太可能同意佳兆业的票据交换要约，因为最终还是可能陷入债务重组。

他认为，与佳兆业未偿还的债券相比，出售资产得到的净款项并不高，明年佳兆业及其同业将迎来很多债券截止日期。