陈希：培养接班人不是越年轻越好

中共中央组织部部长陈希昨天在官媒撰文称，必须抓好后继有人这个根本大计，但他强调培养选拔优秀年轻干部是从战略上来考虑的，着眼的是培养造就中国特色社会主义事业的可靠接班人，不是越年轻越好。

《人民日报》刊发陈希题为《必须抓好后继有人这个根本大计》的文章，6900多字的长文。

陈希首先引述中共十九届六中全会通过的历史决议说：“党和人民事业发展需要一代代中国共产党人接续奋斗，必须抓好后继有人这个根本大计。”他认为，必须源源不断培养选拔德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化干部，特别是优秀年轻干部。

陈希强调，忠诚是为政之魂，是最重要的政治操守。选干部、用干部，千条万条，第一条就要看是不是对党忠诚。这一条不过关，其他都不过关，能耐再大也不能用。

他接着指出，培养选拔优秀年轻干部是从战略上来考虑的，着眼的是培养造就中国特色社会主义事业的可靠接班人，不能唯年龄是举，不是越年轻越好，必须突出政治标准，坚持好中选优，最主要的是看人选标准条件达不达标，不能降格以求。

陈希并说：“即使进了班子，也不是说就进了保险箱，要在实践中考验，不适应、不胜任的就要及时调整，做到能上能下。”

陈希也提到，抓好后继有人这个根本大计，必须源源不断培养造就爱国奉献、勇于创新的优秀人才。他说，当今世界，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，围绕科技制高点和高端人才的竞争空前激烈。要赢得优势、赢得主动、赢得未来，就必须更加重视发挥人才第一资源的支撑作用。

陈希最后说，要完善党管人才领导体制和工作机制，改进党管人才方式方法，推动形成党委统一领导；要加强对人才的政治引领和政治吸纳，加大团结凝聚、教育引导、联系服务力度，引导广大人才自觉弘扬科学家精神，坚定不移听党话、跟党走，心怀“国之大者”，为国分忧、为国解难、为国尽责。