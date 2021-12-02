美欧“中国议题对话” 台湾被列入议程

美国国务院于1日宣布，美欧外交高层将于2日召开第二届“美欧中国议题对话”（U.S.-EU Dialogue on China），台湾议题将被列入对话的讨论议程。

美国国务院于1日发布新闻稿宣布，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）与欧盟对外事务部秘书长沙尼诺（Stefano Sannino）2日将在华府举行第二届“美欧中国议题对话”。这是美欧自今年3月以来重启这项对话，并已于5月在布鲁塞尔召开首届会谈。

美国国务院一名不具名资深官员1日在简报背景会中说，此次对话将聚焦于双边重点合作领域，包括经济、科技、人权、多边主义、假信息与安全等领域。双方也会讨论如何在利益重叠之处，与中国大陆寻求以结果作为导向的合作，例如气候变化议题。

这名官员还透露，美欧过去几个月都在关注立陶宛与台湾深化合作，特别是双方在对方首都设立代表处，“当然，台湾将会是此次对话的主题之一”。

另一名不具名资深官员还说，美欧日益关注中国大陆在南中国海、东海以及台海地区的“灰色地带行动”（grey zone activities）。官员还称，美国与欧盟及许多欧洲伙伴已针对这些挑战，进行颇有成效的讨论。

这名官员也说，立陶宛因为允许台湾以“台湾”为名成立代表处，遭到中国大陆以外交和经济进行制裁。官员表示，北京对立陶宛的经济胁迫在欧洲引起不少关注，是当前跨大西洋对话重点之一，若问题未解，预计未来也会持续这样。

在2日的对话结束后，美欧双方将发布“强固”（robust）的联合声明，内容将涵盖多项议题，也将比5月的声明更加详细，官员表示，这反映出美欧双方对中国议题的看法日益趋同。

除了“中国议题对话”，谢尔曼与沙尼诺紧接着会在3日就印太区域进行高阶咨商会谈。两人预计将于下午2时30分出席华府智库布鲁金斯（Brookings Institution）公开活动，就中国和印太展开对话，同时也会触及双边在广泛议题上的深度合作。