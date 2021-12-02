调查：美国人认为中国对美构成最大国安威胁

自美国从阿富汗撤军以来的首次大型国家安全调查的结果显示，美国人将中国列为美国的头号对手，另外，他们对美国军队的信任度降至三年低点。

据《华尔街日报》报道，自从四年前里根总统基金会暨研究所开始就美国国家安全问题展开调查以来，认为中国对美国构成最大威胁的受访美国人占比首次过半，达到52%。这个比例远高于四年前的21%。认为俄罗斯是最大威胁的受访者占比要低得多，为14%。这与三年前的情况迥异，当时30%的受访美国人认为俄罗斯对美国构成最大威胁，选择中国的受访者占比为21%，排在第二位。

调查发现，37%的受访美国人把东亚列为美国应投入最大军力的地区，选择中东的受访者所占比例为17%，排在第二位。

Beacon Research在10月25日至11月7日期间通过电话和网络对2523名美国人进行了调查。该调查的误差幅度为上下不超过1.96个百分点；调查结果已于周三发布。

里根研究所负责人Roger Zakheim指出，该调查显示，把中国视为美国最大威胁的美国人大幅增加，不论他们是民主党人还是共和党人。

“选择中国的受访者稳步增多，从中可以看出中国构成多大挑战”，Zakheim说。“人们知道，中国构成的威胁并不限于安全威胁，还涉及到经济问题、政治问题和人权问题。”