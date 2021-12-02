员工称爱奇艺正在裁员 裁员比例在20%至40%

中国影音串流平台爱奇艺正在裁员，裁员比例在20%至40%之间。

第一财经昨天引述爱奇艺员工透露上述消息。未具名的爱奇艺员工说，裁员补偿暂将按N+1发放，“但目前裁员政策还在变化中，具体发放多少还存在不确定性”。N+1是依据员工在单位的工作年限（N）、结合员工的薪资水平来核算离职补偿的一种计算方式。

据报道，爱奇艺裁员范围波及整个公司，包括游戏部门、用户产品部门、爱奇艺随刻等。

一直以来，包括爱奇艺、腾讯视频、优酷等在内的长视频平台持续亏损。爱奇艺2021年第三季度财报显示，该季度爱奇艺总营收达到76亿元（人民币，下同，约16.29亿新元），同比增长6%，归母净利润为亏损17亿元，去年同期亏损12亿元，同比扩大41.6%，整个2020年爱奇艺亏损60亿元；优酷被阿里收购后虽未披露具体数据，但阿里财报显示，2021财年阿里大文娱运营亏损为103.21亿元，经调整EBITA为亏损61.18亿元；腾讯第三季度财报未单独透露腾讯视频的亏损额度，但表示《扫黑风暴》《你是我的荣耀》仅为腾讯视频带来了400万的新增会员。

爱奇艺CEO龚宇此前曾说，目前长视频行业遇到的最大问题从供需关系来讲就是内容供应出现严重短缺，原因包括疫情影响进度，传统电视剧比例变少甚至几乎只有往年三分之一，新的网剧因为审核原因延迟上线等；客观原因则是短视频对于用户时长的争夺。