新城控股架构整合 总部有员工被劝退

消息人士透露，中国前20强房企新城控股下住宅开发事业部和商业开发事业部突然宣布进行大区合并，同时事业部总部开启缩编、转岗和分流。新城控股回应称，为了适应环境变化，组织架构迭代势在必行。

据第一财经报道，一名新城控股员工说：“非常意外，调整第一天，搞得人心惶惶。”总部不少员工12月1日已被人力资源谈话，有人被劝退，有人则被告知转岗，如不接受转岗则另等通知。

作为地产行业中“商业+住宅”双轮驱动的代表性公司，新城控股下设住宅开发、商业开发和商业管理三大事业部。12月1日上午，新城控股内部突然流传一则消息称，住宅开发事业部和商业开发事业部将进行大区合并，伴随人员调整。当晚，内部即发文证实了相关消息。

新城控股内部发文中称，住开事业部原十四个大区与商开原四大区域，将被全面整合为十个大区。新城控股将设置大区公司，定位于经营主体、利润主体，对大区内的住宅、商业等业态的开发进行统筹管理。而住宅开发事业部则聚焦以销售型物业为主的“投融管销回”经营闭环，在聚焦住宅项目拓展与开发前提下，整合不同业态可售物业的开发。商业开发事业部进一步聚焦商业综合体及创新商业业态的投拓、设计和建造，同时针对“城市更新”业务进行探索与孵化。

这一改革或将打破新城过去按照业务形态划分商开、住开地盘的做法，此前新城商开主要负责城市综合体及其附带销售型物业的开发，住开则负责住宅物业开发。

一名内部人士分析：“住开、商开的部分职能会弱化，大区公司掌握更多主导权。”比如，这次内部发文中，商开事业部的营销职能被取消，酒店开发管控职能被调整至住开事业部。而住开事业部下设的投资发展中心，则撤销了合作管理部、产城发展部。

总体来看，新城控股此次组织架构调整，延续了一直以来的合并趋势，今年年初，新城控股就曾把住开事业部下属19个区域整合为14个大区。

对于此次商开和住开共同整合出的10个大区，有内部人士透露，接下来有可能原商开事业部将负责四个大区，住开事业部将负责六个大区。

新城控股方面则回复称，住宅开发事业部、商业开发事业部总部依然并行发展，区域公司根据深耕聚焦原则，就近强强整合。在商业开发项目更为集中的区域，由原商业开发区域团队为主导；在住宅开发项目更为集中的区域，由原住宅开发区域团队为主导。

不过，在组织架构宣布调整之后，新的岗编、流程以及管理人员职务任命，还没有出台，有待另行发文。

对于此次组织调整，新城控股回应称，为了适应环境变化，聚焦长期主义，组织架构迭代势在必行。