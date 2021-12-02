日媒：自民党预算大纲或首提及台湾问题

日媒昨天（1日）报道，日本执政党自民党打算在“预算编制大纲”中首次列入台湾问题，另外钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”）问题也将被列在其中。

据日本共同社报道，自民党为编制2022年度日本政府预算案，汇总了反映自民党基本方针的“预算编制大纲”。草案内容提到，自民党重视从军慰安妇和被征劳工等日韩之间历史问题，并重视“历史战”的应对。

针对中国大陆船只在钓鱼岛附近海域航行，报道称，自民党要求加强关于“日本领土和主权”的调查研究以及信息发布。

另外考虑到中国大陆在东海和南中国海加强活动，大纲写道，“为维持并扩大基于‘法治’的秩序，将提升对国际诉讼的应对能力”，提倡积极参与国际规则的制定，“推进有我国特色的人权外交”。

另据日本《产经新闻》报道称，由于中国大陆在台湾附近的军事活动急剧活跃，自民党考虑在“预算编制大纲”中首次纳入台湾问题，并称，钓鱼岛及台湾问题对日本的安全保障环境带来严峻挑战。

日本前首相安倍晋三昨天通过视讯同台湾国家政策研究院主办之“影响力论坛”连线，并发表“新时代日台关系”的主题演讲。他在演讲时称，台湾在印度太平洋地区的存在，符合日本和世界的利益，并直言“台湾有事，等同于日美同盟有事”。

此番言论受到中国大陆强烈反对，中国外交部部长助理华春莹昨晚紧急约见日本驻华大使垂秀夫，就安倍晋三发表涉华言论提出严正交涉，称安倍就台湾问题发表极端错误言论，粗暴干涉中国内政，公然挑衅中国主权，悍然为“台独”势力撑腰，严重违反国际关系基本准则和中日四个政治文件原则。