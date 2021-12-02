蒙牛董事会调整 创始人牛根生彻底退出

蒙牛的创始人牛根生彻底退出公司董事会。

据财新网报道，蒙牛乳业11月30日公告，牛根生辞任非执行董事、战略及发展委员会成员。辞任理由是退休并拟将更多时间投入慈善工作。

现年63岁的牛根生是中国乳制品行业的“老人”。他于1999年离开伊利，一手创立蒙牛，并将蒙牛打造成了中国乳业知名品牌，销售规模一度超过伊利。蒙牛2009年被中粮集团收购后，牛根生逐渐淡出管理层，近年来仅担任非执行董事。

除了牛根生，蒙牛董事会还发生了一系列人事变动，包括孟凡杰辞任执行董事，焦树阁、Julian Juul Wolhardt、张晓亚、邱家赐四人辞任独立董事及各自在董事委员会的职务。这些变动均自12月1日起生效。

孟凡杰于2019年6月成为蒙牛的执行董事，历任中粮贸易副总经理、中粮集团党群工作部副部长等。财新网引述消息称，孟凡杰将调回中粮集团。

离职的四名独董中，焦树阁、Wolhardt、张晓亚三人均在蒙牛担任独董超过九年，公告称三人基于蒙牛的良好企业管治而决定辞职。邱家赐则因希望专注于其他工作而辞职。

据报道，在牛根生时代，蒙牛依靠产品和营销策略上的创新以及超强的团队执行力，换来了火箭速度的增长。公司成立第六年，即2005年，蒙牛年销售额突破100亿元人民币（约20亿新元）大关，同时在液态奶和冰淇淋两项产品中销售排名超过伊利；2007年，蒙牛整体销售额超过伊利，位列中国第一。

2008年三聚氰胺事件发生后，蒙牛为降低经营风险，同时解决部分高管的套现问题，选择引入中国最大的国有食品企业中粮集团。2009年，中粮联合厚朴投资出资61亿港元，成为蒙牛的第一大股东，持股20%，此后经过数次增持持股一度接近30%。牛根生由此放弃对蒙牛的控股权。

中粮入主蒙牛时，曾承诺“三年不参与蒙牛的具体经营”，仅作为战略投资者。不过在此期间，牛根生逐渐淡出蒙牛的核心管理圈。2011年6月，牛根生宣布辞去蒙牛乳业董事会主席一职，并将自己持有蒙牛的所有股份全部捐出。此后，他甚少在公开场合提及蒙牛。

