调查：港中学生退学增六成 教师离职情况严峻

香港学生退学潮及老师离职潮同时出现。香港中学校长会与中文大学进行香港学生退学及教师离职情况调查显示，上学年（2020/21学年）退学人数按年急升至4460人，当中约六成人是因为离港，退学人数较上两个学年升六成。教师离职情况亦严峻，多前一个学年近一倍。

据香港01报道，香港中学校长会与香港中文大学香港学生能力国际评估中心（HKCISA 中心）合作，在今年9至10月期间，邀请中学校长自填问卷，并收回共140份有效问卷，当中86%来自资助学校（120份）、约一成来自直资学校（13份）、其余均官立学校（五份）及私立学校（两份）。

上个学年，学年学生退学人数，明显较前两个学年多约六成。上学年退学人数急至4460人，平均每校32人退学。其中，初中退学人数是高中生近两倍。

上学年退学的4460名中学生，约六成（2643人）表明离开香港。

教师离职情况亦严峻，上个学年教师离职人数达987人，平均每间中学有7.1位教师离职；远高于2018/19学年的517人及2019/20学年的498人。

过去三学年转行及正常退休教师数字相对稳定，反而移民、提早退休教师数字则大幅飊升，当中选择移民的教师升幅达七倍多，即教学人才“净流失”人数比以往高。上学年逾十年教学经验且未达退休年龄的老师离职比例高达54%，而对上两个学年均低于四成。

香港中学校长会主席连镇邦透露，已将数据提供予教育局，让港府参考，希望政府重视师生离职离港情况，并就香港教育界长远结构性问题展开研究。

他直言，师生离港意味着香港人材流失，将影响香港未来发展，“教育要给年轻人机会同希望”，建议教育局先“中班教学”开始，致力培训仍留港的年轻人，为学生提供充足照顾、更个性化教学。