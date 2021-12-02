中消协回应加拿大鹅事件：任何品牌都没有特权

中国消费者协会今天回应加拿大鹅（Canada Goose）退款风波称，任何企业、任何品牌在消费者面前都没有例外特权。

据中国央视新闻报道，中消协说，尊重消费者权利、保障消费者权益是经营者的应尽义务，它不仅应体现在营销条款、协议、承诺、声明中，更应落实到保证产品和服务质量、妥善处理消费者诉求的具体行动中。在这方面，任何企业、任何品牌都没有例外特权。

中消协说，如果企业说一套做一套，动辄以大牌自居，摆傲娇、秀优越、搞双标、玩歧视，高高在上，店大欺客，必将失去消费者信任、被市场所抛弃。

中消协同时呼吁消费者理性消费、主动监督，拒绝盲目品牌崇拜和炫耀性、攀比式消费，面对经营者的傲慢与偏见要敢于说不，遇到消费侵权行为要积极依法主张自身合法权益。

上海一市民10月27日在加拿大鹅专卖店购买了价格为1万1400元（人民币，下同，2441新元）的羽绒服，回家后发现衣服上商标绣错、缝线粗糙，面料甚至有刺鼻异味。该市民在维权时，因为加拿大鹅《更换条款》上一句“所有中国大陆地区专门店售卖的货品均不得退货”而处处碰壁，问题时隔一个多月仍未得到解决。话题前日冲上微博热搜，在舆论压力下，加拿大鹅昨天发声明称可退货，该品牌昨天也被上海市消保委约谈。