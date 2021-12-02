赖清德：台湾是民主盛会理想地点

台湾副总统赖清德说，台湾是举办民主盛会的理想地点，因为在这里，可以呼吸到自由空气、闻到民主味道。

据联合新闻网报道，赖清德今早出席2021年开放国会论坛开幕典礼并致辞，他说，今天是一场民主主义对抗极权主义的聚会，台湾正是举办民主盛会的理想地点，因为在这里，可以呼吸到自由的空气，可以闻到民主的味道，也可以看到相挺的民主伙伴就在身边，感受彼此的热情。

赖清德说，台湾与许多伙伴一样，都曾走过专制独裁的历史，深知民主得来不易，国会是人民的殿堂，也是实践民主的现场。数十年来就在国会，台湾废止了专制的制度，通过许多民主法案，朝向民主化发展。

他说，台湾非常重视开放国会论坛，希望在不久的将来，成为开放政府联盟正式的一员；台湾期待与国际社会一起努力，帮助目前仍然受到极权统治的人民也能享受民主人权的结果；台湾非常希望跟国际社会建立更紧密、更具韧性的伙伴关系，一起对抗极权制度。

赖清德在致辞中感谢日本前首相安倍晋三、英国下议院议长霍伊尔、捷克参议院议长维特齐、立陶宛议长希米利特等参与论坛。他说，台湾在过去数十年的民主过程当中，得到过许多国家的支持，台湾也从波罗的海三国成功勇敢对抗苏联的事迹中得到启发，现在立陶宛为了强化与台湾的关系，勇敢承担来自北京的压力，让台湾钦佩不已。

2021年开放国会论坛2、3日在台北举行。