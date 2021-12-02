“70后”刘捷任杭州市委书记 已在三省履职

“70后”刘捷出任浙江省委常委、杭州市委书记。

浙江新闻客户端今早发布上述消息。刘捷此前为贵州省委常委、组织部部长。此次到浙江工作，也是刘捷第三度跨省履新。

公开资料显示，刘捷出生于1970年1月，江苏丹阳人，在职研究生学历，工学博士，高级工程师。

1988年至1992年，刘捷在北京科技大学冶金系钢铁冶金专业学习。毕业后，他进入湖南湘潭钢铁公司炼钢厂工作，一路拾级而上，2005年任湘潭钢铁集团总经理。

2008年8月，刘捷告别湘潭钢铁集团，出任湖南省商务厅厅长。2011年12月，他首次跨省履新，赴江西新余市任副市长、代市长。隔年2月，升任市长。2013年8月，他接任新余市委书记。

2016年9月，刘捷出任江西省委副秘书长。两个月后，在江西省委领导班子换届中，时年46岁的他当选江西省委常委，后兼任省委秘书长。据《新京报》旗下微信公众“政事儿”报道，刘捷当时也是中国最年轻的省级党委常委。

2018年5月，刘捷第二次跨省履新，调任贵州省委常委、秘书长。去年7月，他也兼任贵州省委组织部部长，直至此次履新浙江。

前任杭州市委书记为周江勇，他于今年8月因涉嫌严重违纪违法，接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

另据澎湃新闻报道，此番刘捷履新杭州也打破了一个近30年的“惯例”——1992年以来，杭州历任市委书记均由浙江省领导担任。1992年2月，省委秘书长李金明出任杭州市委书记，此后五任市委书记——王国平、黄坤明、龚正、赵一德、周江勇任职前均为省委常委。