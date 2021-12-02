福建大面积停电演练再引备战猜测

中国大陆福建省11月30日举行“大面积停电事件应急演练”，尽管官方消息称是模拟超强台风“外部破坏”双重因素叠加导致大面积停电事件，但外界仍将此事与当前台海两岸紧张局势联想在一起，猜测这是为应对可能出现的台海战事造成的停电做准备。

据福建发改委昨天（1日）发布的消息，“福建省2021年大面积停电事件应急演练”由福建省大面积停电事件应急指挥部主办，并由福建发改委、国网福建省电力公司承办，演练范围涵盖福州、厦门、漳州、宁德四地。

消息称，演练启动了大面积停电事件第二级应急响应，开展抢险救援、电力恢复等应急处置，是福建省近年来组织的规模最大的一次电力应急演练。

演练共分为监测预警、启动响应、处置救援、响应结束四个阶段。其中海岛停电救援、危化企业停电应急处置、反恐与网络攻击应急处置科目的设置，“特别体现了本次演练聚焦新态势、新环境、新热点的敏锐性”。

消息还称，演练检验了各地区、各部门、各单位应急物资、装备、技术的准备情况，强化了各级政府部门之间、政府与企业之间的协调联动，还强化了各单位的电力应急和风险防范意识，并有效提高各级指挥人员处置重大电力突发事件的能力。

此次演练在两岸关系日益紧张之际举行，再次引发外界联想。香港《明报》报道称，大陆不少网民认为，因应台风影响只是借口，估计福建是为应对可能出现的台海战争造成的停电做准备。

大陆多家媒体转发这则新闻，不少网民在微博留言评论说，“懂的都懂”，“信号很强烈，意义不同寻常”。但也有网友说，恶劣天气只会越来越多，福建又靠海很符合逻辑，奉劝各位网友不要胡乱联想。

台海两岸关系持续紧张，自上月初开始，大陆官方多项举动，如商务部发通知鼓励家庭储存生活必需品等，都被网络舆论猜测为“两岸将开战”的信号。网络还一度流传“人民武装部向预备役退伍军人发召回短信”的消息，随后大陆军媒迅速辟谣。