网易云音乐港交所上市

网易云音乐今天上午9点30分以“云敲锣”方式在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为“9899”。作为全球音乐社区第一股，网易云音乐开盘报价205港元（下同，约35.9新元），截至11时，报201.2港元，跌1.85%，市值418亿港元。

综合澎湃新闻和上海证券报报道，网易云音乐在杭州总部举行小规模线下仪式，并同步在网易伏羲沉浸式活动系统“瑶台”举办线上敲锣仪式，邀请三位网易CEO“丁磊”跨越21年线上线下同敲锣。据悉，这也是全球首个“元宇宙”上市仪式。

所谓三个“丁磊”，一个是在线下仪式敲锣的丁磊本人，还有两个是AI虚拟人“丁磊”，他们分别被刻画成了2000年29岁的丁磊和2021年50岁的丁磊。会场上，只见身着黑色西装，佩戴网易云音乐徽章的两个 “丁磊”，同时与线下的丁磊一起敲响了上市锣。

丁磊现场发表致辞，感谢所有音乐热爱者的支持。网易云音乐高管团队携手7位“云村村民”敲响上市锣。相关政府部门领导，网易云音乐董事会成员以及在杭的网易集团高管、网易云音乐高管共同出席上市仪式。

丁磊表示，这是他第四次参加网易的上市敲锣仪式，“非常开心，网易云音乐通过自己的努力，打破了很多不可能，让中国音乐有了更多可能。”丁磊强调，未来“云村”要用创新拓展音乐产业的更多“可能性”，继续打造有人情味的音乐社区，并不断推动原创音乐、华语音乐快速发展。

网易前三次敲锣仪式分别是：2000年网易公司在纳斯达克上市，2019年网易有道在纽交所上市，2020年网易公司回归港交所上市。丁磊也成为了上市敲锣次数最多的互联网公司CEO之一。



对于“元宇宙”，丁磊也曾在三季报后的电话会议中表态称，这是一个很火的概念，但目前谁也没有接触到元宇宙。网易在元宇宙相关技术和规则上，都做好了准备。“我们相信，元宇宙真正降临的那一天，网易有能力快速抢跑。”

据此前披露的招股书显示，今年前三季度，网易云音乐总营收51亿元（人民币，下同，约10.9亿新元），同比（较上年同期）增长52%；毛利率提升为0.4%；月活用户达到1.84亿；在线音乐付费用户数2752万，同比增长超93%；在线音乐付费率达14.9%。其营收增速、付费用户增速及在线音乐付费率均位于行业第一。

不过，数据显示，2018年至2020年，网易云音乐持续亏损，经调整后的净亏损分别为20.06亿元、20.16亿元以及29.51亿元。截至今年上半年，网易云音乐调整后净亏损仍有5亿元，不过相比去年同期8亿元的净亏损，已经有所收窄。