中国官员：部分城市房价已超出中收入群体极限

中国全国政协经济委员会副主任杨伟民说，中国部分城市房价已超出中等收入群体极限承受力，对制造业、创新都构成影响。

据新浪财经报道，杨伟民12月2日出席金麒麟论坛时对今年的经济走势进行了分析，他认为今年经济走势有三个特点。一是三大产业均衡恢复；二是内需稳步恢复，外需增长很快；三是物价、就业、收入稳定，人民生活得到保障。

他说：“今年对物价上涨我们的预期目标是控制在3%左右，应该完全是可以实现的。”但从领域来看，中国的经济恢复并不平衡。这种不平衡主要表现在，外需明显好于内需，上游产业明显好于下游，大中企业明显好于小微企业，上半年工业明显好于服务业。

在房地产方面，他说：“今年以来固定资产投资房地产投资增幅逐月下滑，7月份房地产新开工施工面积出现负增长。深层次的原因是过去以房价为龙头，房地产、金融、地方政府基建三角循环来拉动增长的模式需要转型了。这是长期问题在短期内的一种反映。”

杨伟民也谈到了明年中国经济发展的主要挑战。其中一个挑战便是房地产。杨伟民指出，房地产市场的风险并不是短期的，如果没有疫情冲击，房地产的风险迟早也会开始显露。

他说：“房地产、金融、地方政府基建投资这样一个三角循环已经走不下去。即使不考虑房价调控的因素，房价上涨的动力也已经到了减弱的时期。”

更深层次的逻辑是以人口增长放缓及其人口流动流向与经济的空间集中度的不平衡，而这种人口和经济的空间集聚不平衡，它有必然性，在中国这种自然条件差异相当大的国土上，它是必然的，这是一种经济规律使然。

杨伟民指出，现在部分城市的房价已经超出了中等收入群体的极限的承受力，对制造业、对创新都构成了影响，特别是对人口长期增长是极为不利的。人口增长减弱，对长期发展是更为不利的。所以，从根本上说要适应新阶段人口和经济布局这样一种趋势。

