吕岩松任中宣部副部长 曾亲历中国大使馆被炸

“空降”山西两年多后，中共山西省委原常委、宣传部部长吕岩松回京任职，出任中央宣传部副部长。

据中国央视报道，吕岩松昨天出席2021年“读懂中国”国际会议（广州），这也是他首次以中宣部副部长身份公开亮相。吕岩松此前长期在媒体任职，曾亲历1999年中国驻南斯拉夫大使馆被轰炸事件。

现年54岁的吕岩松，黑龙江富裕人，北京大学本科学历。

公开资料显示，他1989年就到了人民日报社工作，从一名助理编辑做起，历经驻俄罗斯记者站记者，国际部编辑，驻南斯拉夫记者站首席记者，国际部欧亚组副组长、辽宁记者站站长，驻俄罗斯记者站首席记者，国际部主任编辑、高级编辑，国际部副主任，国际部主任等多个岗位历练，于2016年升任人民日报社副总编辑。

2019年，吕岩松“空降”山西，担任山西省委常委、宣传部长。今年11月，“70后”山西省委常委吴伟接替吕岩松，出任山西省委宣传部长。

吕岩松在人民日报社工作的30年间，曾经历不少事情。其中，最著名要数美国轰炸中国驻南斯拉夫大使馆。在1999年5月8日凌晨，以美国为首的北约对中国驻南斯拉夫大使馆发动空袭，导致邵云环、许杏虎、朱颖三名中国记者身亡。

当时也在大使馆内的吕岩松逃过一劫，之后他成为将中国大使馆遭轰炸新闻传回中国的第一人。

