中国“红通人员”范继萍被引渡回国

被中国列为“红通（红色通缉令）人员”、黑龙江省哈尔滨市纪委原常委刘杰前妻范继萍昨天被引渡回国。

根据央视新闻客户端消息，外逃涉腐洗钱犯罪嫌疑人范继萍是在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经公安部和黑龙江省监察机关、公安机关与塞尔维亚执法机关密切合作被引渡。

今年65岁的范继萍也曾是哈尔滨龙粤送变电安装有限公司原股东。中央纪委国家监委发布的通报指出，经查，范继萍涉嫌将刘杰的受贿所得用于购买有价证券、房产等，2019年7月外逃。2019年12月，中方通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。去年10月，塞尔维亚警方应中方请求，根据红色通缉令将其抓获。去年11月，中国主管机关向塞方提出引渡请求。

通报称，范继萍涉嫌转移巨额腐败犯罪所得并潜逃境外，性质极其恶劣，将其引渡回国是国际追逃追赃和打击涉腐洗钱的重要战果。中央追逃办负责人表示，将坚持法治思维和法治方式，继续会同有关国家共同打击跨境腐败和洗钱犯罪，决不让外逃腐败分子逍遥法外。

据此前报道，范继萍前夫刘杰曾任哈尔滨市南岗区人民检察院党组书记、检察长，哈尔滨市人民检察院党组成员、副检察长，哈尔滨市监察委员会委员，哈尔滨市纪委常委，2019年8月被免职。

去年4月，刘杰的“双开”通报称，经查，刘杰违反政治纪律，打探案情、通风报信、指使他人逃匿，转移、隐匿、销毁证据，对抗组织审查；违反廉洁纪律，违规参与土地买卖活动，利用职务上的便利为亲友的经营活动谋取利益；违反工作纪律，违规干预插手执法活动；违反生活纪律。利用职务上的便利以及职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人在违规办理取保候审、工程项目承揽等方面谋取利益，并非法收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

通报指出，刘杰身为检察机关、纪检监察机关党员领导干部，政治上蜕变，经济上贪婪，工作上擅权，生活上放纵，执纪违纪，执法犯法，严重损害检察机关、纪检监察机关干部的形象，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大乃至党的十九大后仍然不收敛、不收手、不知止，性质特别严重，影响特别恶劣，应予严肃处理。