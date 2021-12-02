中国65城新房与二手房价格环比双降

中国楼市继续降温。58同城、安居客今天（2日）发布的2021年《11月国民安居指数报告》显示，11月份，中国65个重点城市新房在线均价和二手房挂牌价环比均现小幅下降。

据中新社报道，报告显示，2021年11月，中国重点监测65城新房在线均价为每平方米17415元(人民币，下同，约3734新元)，环比微跌0.27%，其中有28城新房在线均价环比上涨。

65城二手房在线挂牌均价为每平方米16840元，环比小幅下滑0.33%，其中，仅14城二手房挂牌均价环比上涨。

深圳、上海、北京仍是中国房价最高的三个城市。从新房来看，深圳新房在线均价为每平方米57487元，上海每平方米52625元，北京每平方米46251元。

三城二手房挂牌价也均超过每平方米5万元。其中，北京二手房挂牌均价分别为每平方米58881元、深圳为每平方米57176元、上海为每平方米54301元。

从市场预期来看，报告指出，11月份，购房者信心指数为99.2，环比上涨3.4%。52.4%的购房者认为政策会继续调控抑制房价上涨；33.9%的购房者认为今年房价与去年相比基本持平。

当月，房地产经纪人信心指数为83.6，环比上月略下降3.5%；认为政府会继续出台政策限制房价的经纪人比例环比有下降。