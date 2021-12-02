中国造车新势力交付成绩亮眼

多家新能源车企12月1日公布了11月造车成绩单。蔚来、小鹏汽车、理想汽车作为头部造车新势力代表，销量延续了10月的表现。汽车整车板块12月2日盘中持续发力，截至发稿，中集车辆、中国重汽涨停，福田汽车、江淮汽车涨逾5%，其余多股纷纷跟涨。

据第一财经报道，小鹏汽车公布数据显示，11月交付15613辆汽车，同比增长270%。理想汽车11月汽车交付量达13485辆，同比增长190.2%。截至11月30日的11个月的总交付量达到76404辆，累计交付量达到110001辆。

理想汽车2021年第三季度财报显示，今年三季度，理想汽车总营收为77.8亿元（人民币，下同，16.68亿新元），同比增长209.7%；小鹏汽车披露，第三季度营收57.2亿元，同比增187.4%；而蔚来汽车第三季度营收98.1亿元，同比增长116.6%。

中信证券指出，短期来看，新势力企业的景气有望在汽车销售旺季得到持续。中长期来看，在电动智能赛道的起点，系统性看好中国新势力企业在人才吸引、技术积累、本土需求理解和响应方面的优势。春节前是汽车销售传统旺季，新势力的高景气有望持续。展望2022年，除销量比拼之外，新势力均将搭载高算力芯片和激光雷达，届时辅助驾驶体验的高下将成为验证车企软件能力的关键。

海通证券称，新能源车产业，虽然当前该行业估值较高，但借鉴2010年智能手机行业演变，其渗透率在突破15%后开始加速发展，目前中国新能源车渗透率已达12.1%，三季报仍维持高景气，未来渗透率仍有望加速，在逐步消化估值后长期值得关注。