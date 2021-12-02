面簿删除多个宣传“瑞士生物学家”虚假冠病信息的中国账号

面簿（Facebook）所属公司Meta Platforms昨天（1日）称，已删除大量源自中国的宣传账号，这些帐号被用来宣传一位假冒的“瑞士生物学家”的说法，称美国正对冠病病毒溯源进行干预。

据路透社报道，Meta公司在一份报告中说，这项宣传活动“基本上不成功”（largely unsuccessful），并称该宣传的目标群众是以美国和英国的英文读者及香港和西藏的中文读者为主。

事件的起源是，多家中国官媒今年8月纷纷转载一位“瑞士生物学家爱德华兹（Wilson Edwards）”在面簿上的文章，文章称，中国实验室泄露病毒“极不可能”，并担心世界卫生组织的科学判断恐沦为美国的政治工具，缺乏独立性。

后来，在瑞士驻中国大使馆称没有发现这位“生物学家”是瑞士公民的证据后，中国官媒纷纷删除了相关文章。

Meta公司表示，面簿在8月删除了这位“生物学家爱德华兹”的面簿账号，同时也删除了524个面簿账号、20个专页、四个群组和86个Instagram账号。

Meta公司说，这些宣传账号的运营商都是利用虚拟专用网络（VPN）隐藏其来源，并致力于为爱德华兹塑造一个全面的个性，来达到宣传目的。

报道引述面簿全球威胁阻断部门总监阿格拉诺维奇（David Agranovich）说，这些宣传账号与一些个人有联系，包括中国四川无声信息技术公司的员工，以及与世界各地的中国国有设施公司相关的一些个人。Meta公司也表示，目前没有发现该公司与中国政府之间有任何联系。

报道称，四川无声信息技术有限公司没有立即回应置评请求，中国外交部和中国互联网信息办公室同样没有立即回应置评请求。

引发冠病疫情的病毒来源至今未明，也是造成中国、美国和其他国家之间关系紧张的主因之一。