中国又一食品巨头宣布涨价

千味央厨12月1日晚间公告，鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，公司研究决定，对部分速冻米面制品的产品促销政策进行缩减或经销价进行上调，调价幅度为2%至10%不等，新价格自12月25日起按各产品调价通知执行。

据第一财经报道，公告称，本次部分产品调价有助于缓解公司成本上升压力，但可能对市场销售造成一定影响，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。

Wind数据显示，千味央厨成立于2012年4月25日，主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。据招股书显示，公司已成为肯德基、必胜客、华莱士、海底捞、真功夫、九毛九、呷哺呷哺等知名餐饮品牌速冻面米制品供应商，其中在百胜中国供应商体系为最高级T1级。

今年9月6日，千味央厨登陆深交所，这也是公司上市后的首份涨价公告。

业绩方面，2021年三季报显示，千味央厨前三季度营业收入为8.88亿元（人民币，下同，1.90亿新元），同比增加45.92%；净利润约5659万元，同比增加16.01%。就单第三季度来看，公司营业收入为3.20亿元，较上年同期增加32.43%；实现净利润2011.79万元，同比减少18.05%。

东海证券认为，自10月末以来，各大厂商提价公告不断，当前成本的压力正在向下游传导，整个行业提价的过程仍在进行。海天味业、恒顺醋业、洽洽食品、海欣食品、安井食品、涪陵榨菜等企业都官宣调整价格，行业已经形成新一轮提价潮。后续重点观察提价的具体落地情况，以及提价后的业绩表现。

