高嘉瑜：很多不喜欢我的人 给我力量为我发声

民进党立委高嘉瑜惨遭男友林秉枢暴力痛殴，而且以散布亲密影片相胁，震惊台湾社会。高嘉瑜今天表示，感谢这几天给她支持与鼓励的朋友，而且很多过去不喜欢她的人，也愿意给她力量挺身而出、为她发声。

高嘉瑜今天在个人面簿发文，向各界表达感谢之意。她说，自己很幸运，在见识人性最黑暗的一面后，却看到更多温暖、善良、美好。尤其第一时间声援她的知名媒体人周玉蔻，还有前民进党立委谢欣霓，“很多过去不喜欢我的人，都还是愿意给我力量挺身而出、为我发声”。

不过，高嘉瑜也再次道歉。她表示，自己应该第一时间就要站出来，但却迟疑了，以为一个人能够承担、解决，但事实上她需要大家的帮忙，而在后面还有更多比自己弱势、更无助的人，“如果我都不能勇敢，她们怎么有勇气面对”。

高嘉瑜也说，这几天有好几位跟她一样被林秉枢用暴力、恐吓、胁迫方式交往过的受害者，转达她们也在一样的情境中，却无能为力，“她们都说还好我站出来了，我也希望我是林男的最后一个受害者”。

至于被林秉枢以散布亲密影片相胁一事，高嘉瑜说，她已提出刑法修正草案，要增订对色情报复的处罚条文，也会进一步研议并加强对受害者的保护，尤其是色情报复、性隐私影音的受害人。

她说，目前台湾刑法规范不足，无法处罚，也没有下架等管制手段；希望藉由自身经验，让性隐私权保护能更加完整、更全面。

