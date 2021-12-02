中国智库：美军机11月对华抵近侦察刷新三纪录

中国智库称，今年11月美军对华抵近侦察行动刷新了月度、单日侦查架次和抵近侦查距离三项纪录。

“南海战略态势感知平台”昨天（1日）在官方微博发文，总结美军今年11月对华抵近侦察行动的情况。

据该平台总结，在美军刷新的三项纪录中，其中一项是月度侦查架次。美军11月共派遣94架次大型侦察机前往南中国海对中国进行抵近侦察，较此前的最高纪录2021年2月的75架次多出近30%。94架次中，P-8A反潜巡逻机为主力，占总数的近八成，另外还包括MQ-4C无人侦察机和E-8C空地监视机等。

第二项是单日侦察架次，文章指出，美海军“卡尔·文森”号航母于11月4日打击群位南中国海活动期间，高达10架次侦察机前往南中国海侦察，强度超过2021年1月23日美海军“罗斯福”号航母打击群位南中国海活动时的七架次。

最后一项是抵近侦察距离，文章指出，美海军一架P-8A反潜巡逻机于11月29日穿越台湾海峡，行动期间最近距离中国大陆领海基线仅约15.91海里，刷新了今年3月22日美空军一架RC-135U电子侦察机创下的25.33海里的纪录。

文章称，围绕台湾，美军除了派遣军机、军舰穿越台海外，还派出两架搭乘着美国会议员的美军公务机访问台湾，还称，这种举措不断制造台海紧张。

该平台还强调，由于这些侦察架次都是根据ADS-B信号统计，而部分美军机在执行侦察任务时采用虚假识别码或不开启信号，因此实际数目可能更多。