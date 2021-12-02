中国物流业景气指数呈回升态势

中国物流与采购联合会2日发布数据显示，11月份中国物流业景气指数为53.6%，较上月回升0.1个百分点，中国物流业景气指数呈现平稳回升的态势。

据中新社报道，从分项指数看，12个分项指数均位于扩张区间，其中业务总量指数、新订单指数、平均库存量指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、设备利用率指数、主营业务利润指数和主营业务成本指数增速加快；物流服务价格指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数和业务活动预期指数增速较上月有所放缓。

数据显示，11月份，业务总量指数回升0.1个百分点，为53.6%。运输业、仓储业和快递快运业均保持快速增长，显示出受电商活动影响，需求旺盛，物流业务更加活跃。

从区域看，中西部地区明显回升，增速加快；东部地区增速趋缓，但仍保持在扩张区间。从行业看，快递快运业、铁路运输业、道路运输业、仓储业和装卸搬运及其他运输服务业继续保持高位运行态势。从企业规模看，大中小微型物流企业均位于景气区间，其中微型物流企业回升最为明显。

分析认为，中国物流业景气指数11月份呈现平稳回升的态势，显示出随着“保供稳价”一系列政策效果的逐步释放，生产领域的物流回升较快。从后期走势看，新订单指数56.1%；业务活动预期指数为57.8%。预示着物流业经济将保持较好的运行态势。