佳兆业债券延期提议恐遭拒

路透社报道引述分析师称，中国房地产开发商佳兆业集团不太可能获得债券持有人的批准，以延长美元债券的期限，这给其他负债的同行带来了更多压力。

据路透社今天（2日）报道，正值债权人日趋担心中国房地产开发商履行其境外还款义务的能力之际，佳兆业提出将本于12月7日到期的4亿美元（下同，约5.46亿新元）债券推迟18个月。

不过，分析师说，佳兆业难以从债权人那里获得急需的缓冲，也将对其他希望避免漫长而混乱诉讼和重组过程的中小房地产开发商造成压力。

佳兆业需要至少95%的债券持有人批准一项提议，将12月7日到期的4亿美元、票息为6.5%的离岸债券转换为2023年6月6日到期、票息相同的新债券。不过，最近几天，有迹象表明佳兆业的债券转换提议遭到否决。

据路透社查阅到一封由财务顾问发给佳兆业董事会的信的副本显示，至少有一组佳兆业的债券持有人拒绝了该提议。佳兆业没有立即回应置评请求。

另据彭博社报道，佳兆业在过去一个月来，一反在香港的扩张势头，接连出售资产以筹措资金，并缓解流动性压力。除了在香港的资产，佳兆业还计划出售位于发家之地深圳总计128亿美元的18个项目。佳兆业称，若不能在周四伦敦时间下午4点该交换要约到期前获取债权人支持，就可能无法偿还债券，并可能考虑债务重组。