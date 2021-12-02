郭声琨：坚持和发展新时代“枫桥经验”

中共中央政法委书记郭声琨今天在官媒撰文称，要坚持和发展新时代“枫桥经验”，他也提到中共总书记习近平在浙江工作期间高度重视“枫桥经验”的坚持、创新和发展，并在实践中不断丰富其新鲜内涵。

《人民日报》刊发郭声琨题为《建设更高水平的平安中国（学习贯彻党的十九届六中全会精神）》的文章，7000多字的长文。

郭声琨指出，中共十八大以来，在以习近平为核心的党中央坚强领导下，落实了总体国家安全观，加强国家安全体系和能力建设，有效防范化解处置各类政治安全风险，在纷繁复杂的国际乱象和快速深刻的经济社会变革中有力维护了国家政治安全，这是平安中国的首要标志。

郭声琨也提到，面对香港局势一度出现严峻局面，推动建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，坚定支持香港特别行政区依法止暴制乱、恢复秩序，推动香港局势实现了由乱到治的重大转折。

面对敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂等活动，采取有力措施严密防范、严厉打击，筑牢网络安全防线，坚定维护了国家政权安全、制度安全、意识形态安全。

郭声琨强调，习近平在浙江工作期间高度重视“枫桥经验”的坚持、创新和发展，并在实践中不断丰富其新鲜内涵。中共十八大以来，习近平多次作出重要指示，明确要求把“枫桥经验”坚持好、发展好，把党的群众路线坚持好、贯彻好，为“枫桥经验”赋予了新的时代内涵，使之在服务群众、化解矛盾等工作中发挥出更大效能。

他并说，要坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，最大限度地防范化解社会矛盾、减少社会对抗，促进社会安全稳定。

“枫桥经验”指的是20世纪60年代初，中国浙江省宁波专区诸暨县枫桥区（今为浙江省诸暨市枫桥镇）创造的一种“发动群众、对阶级敌人加强专政”的经验。据《人民日报》报道，习近平2013年曾指出，50年前浙江枫桥干部群众创造了“依靠群众就地化解矛盾”的“枫桥经验”，并根据形势变化不断赋予其新的内涵，成为全国政法综治战线的一面旗帜。