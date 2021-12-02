被指说明内容空洞 加拿大鹅下周再被约谈

加拿大高端羽绒品牌加拿大鹅（Canada Goose）今天下午向上海市提交了《更换条款》的正式说明，但被指所提交的内容空洞，上海市消保委表示不满意，下周还将约谈加拿大鹅公司，具体时间待定。

上海市消保委副秘书长唐健盛认为，此份说明只是介绍七天无理由退换货政策，但为何不能按照加拿大鹅在别的国家30天退货政策。加拿大鹅公司人员表示回去告知公司。

加拿大鹅今天提交的情况说明，承诺所有中国大陆地区专门店售卖的产品可以依照中国法律法规退货退款。在网购方面，消费者有权自收到商品之日起七日内退货。

上海一市民10月27日在加拿大鹅专卖店购买了价格为1万1400元（人民币，下同，2441新元）的羽绒服，回家后发现衣服出现质量问题。该市民在维权时，因为加拿大鹅《更换条款》上一句“所有中国大陆地区专门店售卖的货品均不得退货”而处处碰壁，问题时隔一个多月仍未得到解决。

加拿大鹅重庆和北京门店受询时均称，所有中国大陆地区的货品均不得退货，这是中国区通用条款。但加拿大鹅官方网站显示，该品牌在加拿大、美国、英国地区均有30天退货政策。“加拿大鹅规定中国大陆门店不得退货”的话题也在前日冲上微博热搜。

上海市消保委昨日发布消息说，已就上述《更换条款》约谈加拿大鹅。公告称，该公司参与约谈的人员，所表述的退换货流程与消费者反映的情况有出入。上海市消保委要求加拿大鹅提交《更换条款》的正式说明。

