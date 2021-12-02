据报抖音将推潮流电商App

知情人士透露，中国短视频平台抖音近日测试了一项名为“抖音盒子”的应用程序（App)，定位为潮流电商平台。这款App已经完成了安卓和iOS版本的研发，标志也已经设计完成，类似于一个动漫版小方盒。不过目前官方尚未对此回应。

根据“驱动中国”微博消息，天眼查显示，此前，抖音关联公司申请注册了“抖音盒子”的一系列商标以及“抖音盒子软件”的软件著作权，还备案了抖音盒子官网，或打造“App+网页”的双核商城模式。

据介绍，“抖音盒子”App是为了对抖音电商业务进行拓展，并非完全照搬抖音App内的电商业务，后续会通过抖音以及今日头条等字节系App为其引入流量，打造成字节的综合性电商平台，对标淘宝或者天猫等头部产品。目前该产品还在内测中，不久将上线。

今年4月，据知情人士透露，内部对于做独立的电商App的想法已经有一段时间了，抖音电商总裁Bob（康泽宇）等高管并不希望将电商业务过度依附于抖音，而是以抖音App为电商业务基础，向外进行新的探索。

此外，字节跳动还在海外上线了一款名为TikTok Seller的产品，该产品能够帮助卖家通过手机管理其TikTok店铺，类似于国内抖音电商业务的管理后台“抖店”。目前，TikTok Seller主要为在东南亚的TikTok商家提供服务。