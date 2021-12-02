中国回应“欧盟基建计划”：中欧完全可以互补

中国外交部发言人汪文斌今天回答欧盟宣布3000亿欧元（约4640亿新元）全球基建计划相关问题时说，不同的相关倡议之间不应该是相互替代、相互排斥的关系，而应该提倡兼容并蓄，沟通协调，形成合力。中欧双方在互联互通大方向上有着诸多的共识，完全可以形成互补，共同促进各国之间的互联互通和全球可持续发展。

根据澎湃新闻报道，汪文斌在今天举行的例行记者会上说，中国欢迎一切帮助发展中国家建设基础设施、促进共同发展的倡议。他说，“一带一路”倡议坚持共商、共建、共享原则，秉持开放、廉洁、绿色理念，致力于实现可持续、惠民生高标准目标，重在为世界经济增长增添新动力，为国际经济合作开拓新空间。

汪文斌说，过去八年来，“一带一路”倡议从倡议到行动，从大写意到工笔画，共建“一带一路”取得了实打实沉甸甸的成就，为有关国家人民生活带来了实实在在的扶持，受到各方特别是发展中国家的热烈欢迎和高度评价。未来，中方将继续同各方共建“一带一路”，加强相互合作，本着共商、共建、共享的原则，稳步推进各领域合作，为帮助发展中国家建设基础设施，促进全球共同发展作出积极贡献。

汪文斌最后补充说，中欧双方在互联互通大方向上有着诸多的共识，完全可以形成互补，共同促进各国之间的互联互通和全球可持续发展。

欧盟昨天公布一项称为“全球门户”（Global Gateway）的计划，概述在数码、交通、能源和医疗项目的支出，计划在2027年拨出3000亿欧元的公共和私人基础设施投资，为发展中国家提供能取代中国一带一路倡议的方案。